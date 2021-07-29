В рамках дела о завещании Большая Палата Верховного Суда Украины разрешила нотариусу действовать вне пределов своего нотариального округа, таким образом отступив от определенной до этого правовой позиции.

Об этом сообщает Лига:Закон.

Большая палата ВС в рамках дела №522/9893/17 отступила от выводов Верховного суда, которые были сделаны ранее и изложены в постановлении от 20 февраля 2013 по делу №6-2цс13, согласно которым нотариальная деятельность осуществляется нотариусом в пределах своего нотариального округа и по месту нахождения помещения государственной нотариальной конторы, в которой работает государственный нотариус или помещения, которое является рабочим местом частного нотариуса. Законодательством запрещено нотариусу осуществлять нотариальную деятельность за пределами своего нотариального округа.

Именно на существовании указанной судебной практики была выстроена стратегия защиты интересов клиента в споре, который длился около шести лет. Завещание было составлено завещателем в больнице по адресу: Киевская обл., Вышгородский р-н, с. Лютеж, ул. Ветряного, 69-А, удостоверено частным нотариусом Киевского городского нотариального округа за пределами нотариального округа этого нотариуса. В момент удостоверения им спорного завещания он не замещал другого нотариуса в Вышгородском районе Киевской области, а значит, действовал с нарушением пункта 2 главы 1, главы 10 Порядка совершения нотариальных действий нотариусами Украины, утвержденного приказом Министерства юстиции Украины от 22 февраля 2012 №296/5.

Кроме того, остается в силе статья 13-1 Закона Украины "О нотариате", которая определяет, что нотариальные действия могут совершаться в помещении нотариальной конторы, в государственном нотариальном архиве, или же в помещении, которое является рабочим местом частного нотариуса. Нотариус не вправе осуществлять нотариальную деятельность за пределами своего нотариального округа, за исключением замещения других нотариусов в случаях, предусмотренных законом.

Согласно мнению Большой палаты Верховного Суда по делу №522/9893/17 законодательство о нотариате и нотариальной деятельности не может оказывать негативное влияние на материальное право - устанавливать основания ничтожности сделки, если таких оснований для признания ее ничтожности материальное право не содержит.

Поэтому искусственно находить основания для признания завещания ничтожным, даже при условии нарушения нотариусом законодательства при осуществлении им процедуры удостоверения завещание представляется Большой палате ВС крайне неразумным. Не соответствует это, по мнению Большой Палаты Верховного Суда, и принципам справедливости, поскольку в такой способ пренебрегается последняя воля завещателя.

Нарушение норм о необходимости соблюдать нотариусом своего нотариального округа может повлечь ответственность нотариуса, предусмотренную законом, но не влечет ничтожность завещания, удостоверенного с таким нарушением. Ведь правовое регулирование порядка удостоверения нотариусом сделок лежит вне сферы ГК Украины и не является материальным правом.

Изложенное, по мнению Большой Палаты Верховного Суда, позволяет сделать вывод о юридической необоснованности признания завещания ничтожным только в случае его удостоверения нотариусом за пределами нотариального округа. В условиях отсутствия нормы, которой бы предусматривалось такое негативное последствие, у суда нет оснований для признания завещания недействительным.

Также Большая палата Верховного Суда подчеркивает, что после изучения мотивировочной части постановления Одесского апелляционного суда от 10 октября 2019 по делу №522/9893/17 пришли к выводу, что в ней не приведены обстоятельства, с которыми может быть связана ничтожность завещания в контексте части первой статьи 1257 ГК Украины.

При этом, постановление суда апелляционной инстанции по делу №522/9893/17 отсылает к положениям части первой статьи 1257 ГК Украины, а именно: ничтожным является завещание, составленное лицом, не имевшим на это право, а также завещание, которое было составлено с нарушением требований относительно его формы и удостоверения. Дальше коллегия судей руководствуется специальной нормой по отношению к указанным отношениям в. 13-1 Закона Украины «О нотариате» и правилами пунктов 2 и 3 главы 1 Порядка совершения нотариальных действий.

Большая палата Верховного Суда, анализируя часть первую статьи 1257 ГК Украины, указывает, что ею установлено правило о ничтожности завещания, составленного с нарушением требований ГК Украины относительно лица завещателя, а также завещания, составленного с нарушением требований относительно его формы и удостоверения. При этом, учитывая, что расположением указанная статья является последней в главе 85 ГК Украины о наследовании по завещанию, по правилам размещения правовых норм статья 1257 устанавливает правовые последствия именно тех требований, которые изложены в форме и удостоверении завещания в главе 85 ГК Украины. Исходя из приведенного, несоблюдение любых других требований не может привести к недействительности завещания на основании части первой статьи 1257 ГК Украины.

Следовательно, Большая палата Верховного Суда резюмирует, что в случае, если нотариус удостоверил завещание лица не в пределах своего нотариального округа, это не влияет на форму сделки и не подпадает под те требования о порядке его удостоверения, которые содержатся в ГК Украины и приводят к ничтожности завещания в соответствии с частью первой статьи 1257 ГК Украины. Этим постановлением Большая палата ВС полностью отвергает специальные нормы в этой части Закона Украины "О нотариате" и Порядка совершения нотариальных действий.

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