На МКС внезапно включились двигатели модуля "Наука". Станция начала беспорядочно вращаться
На Международной космической станции (МКС) 29 июля произошла нештатная ситуация. Вечером по киевскому времени внезапно произвольно включились двигатели недавно пристыкованного модуля "Наука". Из-за этого станция начала бесконтрольно вращаться.
О происшествии стало известно из переговоров российского космонавта Олега Новицкого с Центром управления полетами (ЦУП), которые транслировал сайт НАСА.
После стыковки "Науки" с МКС Новицкий и его коллега Петр Дубров начали готовить к открытию люки между "Наукой и модулем "Звезда". Космонавты уже начали открывать внутренний люк "Звезды", когда самопроизвольно включились двигатели "Науки" (это было около 19:45 по Киеву). МКС принялась беспорядочно вращаться. Чтобы восстановить стабильную ориентации станции, двигатели "Звезды", а потом и грузового корабля "Прогресс" выключили.
"Я могу подтвердить, что двигатели всё еще работают, и мы можем ощущать это", - сказал после этого Новицкий, имея в виду "Науку".
Но сейчас двигатели "Науки" уже отключились, стабильное положение МКС восстановлено.
Модуль "Наука" был разработан для расширения функциональных возможностей российского сегмента МКС. За счет него увеличится площадь сегмента и будут собраны рабочие места с универсальными креплениями для научной аппаратуры.
В "Науке" есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов, шлюзовая камера для выноса наружу научного оборудования.
"Наука" должны были отправить в космос еще в 2007 году, но из-за проблем с топливной системой запуск состоялся лишь 21 июля. Модуль запустили с космодрома Байконур на ракете "Протон-М".
26 июля на МКС был отстыкован модуль "Пирс" от модуля "Звезда", чтобы освободить место для "Науки".
28 июля Европейское космическое агентство сообщило о сбоях в работе модуля: после раскрытия солнечных батарей и антенн модуля ЦУП потерял телеметрию с ним. Кроме того, "Наука" не выполнила первое включение двигателя для поднятия орбиты.
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин признал, что полет модуля к МКС вызвал волнения разработчика, а все возникшие проблемы проанализирует госкомиссия.
По словам одного из разработчиков модуля Сергея Кузнецова, расчетный ресурс "Науки" установлен до 2027 года.
Ранее "Страна" писала о планах России отказаться от МКС к 2025 году и построить свою орбитальную станцию.
В НАСА же хотят продлить работу станции и сотрудничество с РФ на ней до 2030 года.