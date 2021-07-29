На Международной космической станции (МКС) 29 июля произошла нештатная ситуация. Вечером по киевскому времени внезапно произвольно включились двигатели недавно пристыкованного модуля "Наука". Из-за этого станция начала бесконтрольно вращаться.

О происшествии стало известно из переговоров российского космонавта Олега Новицкого с Центром управления полетами (ЦУП), которые транслировал сайт НАСА.

После стыковки "Науки" с МКС Новицкий и его коллега Петр Дубров начали готовить к открытию люки между "Наукой и модулем "Звезда". Космонавты уже начали открывать внутренний люк "Звезды", когда самопроизвольно включились двигатели "Науки" (это было около 19:45 по Киеву). МКС принялась беспорядочно вращаться. Чтобы восстановить стабильную ориентации станции, двигатели "Звезды", а потом и грузового корабля "Прогресс" выключили.

"Я могу подтвердить, что двигатели всё еще работают, и мы можем ощущать это", - сказал после этого Новицкий, имея в виду "Науку".

Но сейчас двигатели "Науки" уже отключились, стабильное положение МКС восстановлено.

Модуль "Наука" был разработан для расширения функциональных возможностей российского сегмента МКС. За счет него увеличится площадь сегмента и будут собраны рабочие места с универсальными креплениями для научной аппаратуры.

В "Науке" есть спальное место космонавта, туалет, системы регенерации кислорода из воды и воды из урины, рабочие места для проведения экспериментов, шлюзовая камера для выноса наружу научного оборудования.

"Наука" должны были отправить в космос еще в 2007 году, но из-за проблем с топливной системой запуск состоялся лишь 21 июля. Модуль запустили с космодрома Байконур на ракете "Протон-М".

26 июля на МКС был отстыкован модуль "Пирс" от модуля "Звезда", чтобы освободить место для "Науки".

28 июля Европейское космическое агентство сообщило о сбоях в работе модуля: после раскрытия солнечных батарей и антенн модуля ЦУП потерял телеметрию с ним. Кроме того, "Наука" не выполнила первое включение двигателя для поднятия орбиты.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин признал, что полет модуля к МКС вызвал волнения разработчика, а все возникшие проблемы проанализирует госкомиссия.

По словам одного из разработчиков модуля Сергея Кузнецова, расчетный ресурс "Науки" установлен до 2027 года.

Ранее "Страна" писала о планах России отказаться от МКС к 2025 году и построить свою орбитальную станцию.

В НАСА же хотят продлить работу станции и сотрудничество с РФ на ней до 2030 года.