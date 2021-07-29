В Украине пара, которая официально не оформила брак, но проживает вместе не меньше пяти лет, может быть наследниками друг друга. Но в таком случае гражданский муж или жена будут относится к четвертой очереди наследования.

Об этом сообщает пресс-служба центра по предоставлению бесплатной правовой помощи.

В Украине часть пар проживает вместе, но не регистрирует брак. В таком случае, если один из них умрет, второй может стать его наследником. Это произойдет либо в случае, если перед смертью было составлено завещание и там гражданский муж/жена был указан как наследник.

В случае, когда такое завещание составлено не было, наследование будет происходить по закону. Для такого случая Гражданский кодекс Украины определяет 4 очереди:

дети наследодателя, в том числе зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти, тот из супругов, который его пережил, и родители.

родные братья и сестры наследодателя, его бабушка и дед как со стороны отца, так и со стороны матери.

родные дядя и тетя наследодателя.

лица, проживавшие с наследодателем одной семьей не менее 5 лет до времени открытия наследства.

То есть, если брак не был оформлен, гражданский супруг или супруга относятся к 4 очереди, но только если прожили вместе не меньше пяти лет могут подтвердить это.

"Если невозможно подтвердить соответствующими документами постоянное проживание лица с наследодателем на время открытия наследства, в связи с чем нотариус отказал лицу в оформлении наследства, наследник имеет право обратиться в суд с заявлением об установлении факта постоянного проживания с наследодателем на время открытия наследства", - сказано в сообщении.

Напомним, неосведомленность о наследстве - причина для дополнительного срока наследования.

Также сообщалось, что Верховный суд разъяснил, можно ли унаследовать неоформленную недвижимость.