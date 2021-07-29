52-летний житель Винницы умер в свой день рождения после того, как ему в местной стоматологической поликлинике вырвали зуб.

Об этом в четверг, 29 июля, сообщает "33-й канал".

По данным журналистов, винничанин Виктор Олейник пришел в стоматологическую поликлинику чтобы вылечить зуб. Тогда ему оказали помощь, однако вместо облегчения мужчина получил снесенную щеку и невыносимую головную боль.

В результате пациент попал в реанимационное отделение первой инфекционной больницы. Мужчина находился в коме, а врачи поставили ему диагноз "менингит". Виктор Олейник скончался в среду, 28 июля, в свой день рождения.

Родственники мужчины пока не сообщили, намерены ли они подавать заявление в полицию касательно возможной медицинской халатности стоматолога.

Напомним, недавно в Днепре от последствий Covid-19 скончалась 11-летняя девочка - пациентка коронавирусного отделения областной детской клинической больницы. У ребенка был сахарный диабет. Родители девочки подали заявление в полицию, поскольку считают, что смерть их дочери наступила из-за халатности медиков.

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