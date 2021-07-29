В Украине сумму транспортного налога физлиц вычисляет контролирующий орган по месту регистрации налогоплательщика, который написан в документах объекта налогообложения.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГНС в Харьковской области.

"Подпунктом 267.6.2 п. 267.6 ст. 267 НКУ определено, что налоговое/налоговые уведомление-решение об уплате суммы/сумм налога и соответствующие платежные реквизиты направляются налогоплательщику контролирующим органом в порядке, определенном ст. 42 НКУ, до 1 июля года базового налогового (отчетного) периода (года)", - сказано в сообщении.

Кроме того, объекты налогообложения, которые были куплены в течение года, облагаются налогом с месяца, в котором возникло право собственности на такой объект. Контролирующий орган направляет налоговое уведомление-решение новому собственнику, после того как получает информацию о передаче права собственности.

Напомним, в 2020 году владельцы элитных авто Mclaren не заплатили транспортный налог, потому что транспорта не было в базе налогообложения. После этого в ГНС сообщили, что инициируют расширение этой базы.

Также сообщалось, что в Кабмине хотят увеличить число автомобилей, за которые надо платить налог на роскошь.