Цены на автомобильный газ в Украине бьют рекорды.

В среднем по стране газ продают уже по 16,83 гривен за литр. На некоторых заправках ценники еще выше - 17-17,7 гривен.

Это на 1,4 гривен на литре больше, чем на начало июля, отмечают в консалтинговой компании А-95.

Причем, ценники и дальше разгоняются.

Скажем, всего за день, с 28 по 29 июля автогаз на заправках сети WOG подорожал на 20 копеек (до 17,68 гривен за литр), ZOG - на 15 копеек (до 16,6 гривен), "Овис" - на 10 копеек (до 16,59 гривен) и т.д.

По словам руководителя специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева, ценники на газ уже достигли того уровня, когда заправляться ресурсом просто не имеет смысла - водители уже могут ездить на бензине.

Впрочем, по словам владельца сети Prime Дмитрия Леушкина, ценникам по газу еще есть куда расти. "Могут разогнаться и до 20 гривен за литр", - прогнозирует он.

Средний вариант, который прогнозируют в А-95 - подорожание газа еще на одну гривну.

Лихорадит сейчас и рынок бензина и дизеля. Правда, для автолюбителей этот процесс проходит незаметно. Ведь розничные цены ограничивает Минэкономики.

А вот на опте ценники стремительно растут. "За июль цены на опте выросли на 2 гривны за литр, или примерно, на 10%. Розница цены повысить не может, поэтому сейчас маржа близка к нулю, а со следующей недели можем уйти в минус. Некоторые АЗС, скорее всего, приостановят торговлю", - рассказал нам Леушкин. Отдельный вопрос - по дизелю. Ведь перебои с поставками могут притормозить уборочную кампанию, а там, как известно, каждый день на счету.

И по газу и по бензину и дизелю причина ценового ажиотажа одна - дефицит ресурса.

По поводу ситуации на нефтерынке в Минэономики сегодня проводило совещание с трейдерами. "Но в целом - все плохо. Не понимаю, что тут можно решить, если у государства нет резерва топлива", - говорит Леушкин.

Разбирались, почему топлива не хватает, а цены на него бьют рекорды.

Газ испарился

"Газовые кризисы" с резким ростом цены в Украине - не редкость. Правда, обычно они приходятся на весенние месяцы. В этом году "весеннего обострения" не было, но зато ценники стремительно растут весь июль.

Если в начале месяца автогаз стоил в среднем около 15,4 гривен, то сейчас - уже около 17 гривен на литр. Причем, ценники продолжают расти как на опте, так и в рознице.

Причин несколько.

Во-первых, рост мировых цен на сжиженный газ.

"Сжиженный газ привязан к нефти. Так как нефтяные котировки подросли, и даже выходили за пределы 80 долларов за баррель, повысились цены и на газ", - пояснил нам Рябцев.

Причем, подорожание газа на мировом рынке продолжается.

Алжирская компания Sonatrach, по данным enkorr, на август заявила цены на 25-45 долларов на тонне выше, чем на июль (пропан - по 620 долларов, бутан - по 650 долларов за тонну).

Цены Sonatrach - индикатор для средиземноморского рынка, откуда идут поставки морем в том числе, в нашу страну. То есть, морские партии в августе еще подорожают.

Во-вторых, в Украине наблюдается дефицит автогаза. По данным enkorr, за 25 ней июля его поставили 102 тысячи тонн, что на 12 тысяч меньше, чем за этот же период в июне.

"Газ имеет свою специфику хранения. Резервуары под него дорогие, и в Украине излишка мощностей нет, поэтому запасы нужно пополнять каждые 5-10 дней. Как только возникают малейшие накладки - у нас уже дефицит и рост цены", - говорит Рябцев.

Напомним: Украина производит лишь 25% сжиженного газа от объемов потребления. 75% - это импорт, причем, большая его часть приходится на Россию и Беларусь.

И по обои направлениям в июле были проблемы. По российскому шла смена поставщика - продукцию "Роснефти", в том числе, газ, начал завозить "Сокар". Но на планируемые объемы он еще не вышел. В том числе, как говорит Рябцев, из-за бюрократической волокиты - на каждую партию нужно получать разрешения, что тормозит поставки.

По белорусскому направлению импорт тоже просел из-за плановой остановки на ремонт Мозырьского НПЗ.

Таким образом возникла "газовая дыра" в 10-15 тысяч тонн.

"У кого ресурс был, тут же начали повышать цены", - отмечает Леушкин. На опте они выросли рекордно - на 40% за пару недель, что намного больше, чем в рознице. А так как АЗС закупили дорогой ресурс, то теперь они попытаются на нем заработать, и могут еще повысить ценники.

Хотя по поставкам уже пошел рост, в том числе, за счет морских партий. Также уже возобновил работу после остановки на ремонт Мозирьский НПЗ. То есть, дефицит будет закрыт в ближайшую неделю, - прогнозирует Рябцев.

При этом, по прогнозам экспертов, на АЗС газ продолжит дорожать. Запас для роста - еще 1-3 гривны.

Хотя, по словам Рябцева, ценники на газ уже превысили показатели при которых ездить на этом ресурсе водителям выгодно. "Газ выгоден, если литр стоит не дороже, чем поллитра бензина. То есть, должно соблюдаться соотношение примерно 50%. Сейчас этот показатель - 60%. И он уже близок к рекордному для отечественной практики — 63%. Так что повышать ценники уже практически некуда", - считает Рябцев.

Но, по словам Леушкина, дорожать газу еще есть куда. "Может вырасти до 20 гривен", - считает он.

На опте качели, розница уходит в минус

Похожие тенденции - дефицит и подорожание - наблюдаются сейчас на рынке бензина и дизельного топлива. Но - исключительно на оптовом.

По словам Леушкина, в июле оптовые цены на бензин и дизель выросли до 2 гривен за литр или 10%, что связано в первую очередь, с ограниченным предложением из-за снижения поставок из России и Беларуси.

Но на розничном рынке ценники не менялись. Как известно, в Украине действуют индикативнные цены на бензин и дизель, которые Минэкономики пересматривает каждые 10 дней.

22 июля такие цены в очередной роз пересмотрели, установив для бензина "потолок" в 31,64 гривен ( с наценкой АЗС 5 гривен), для дизеля - 29,25 гривен (с наценкой 7 гривен). Причем, по сравнению с предыдущим индикативом, ценники снизились.

При этом, по прогнозам Леушкина, цены на опте еще неделю будут расти, а дальше, при увеличении поставок и внутреннего производства, в лучшем случае стабилизируются.

"А так как Минэкономики оптового сегмента в своих расчетах "не видит" и ограничивает розничные цены, уже со следующей недели многие АЗС начнут работать в минус. Понятно, что небольшие заправки, у которых нет запаса прочности, закроются", - отмечает Леушкин.

Впрочем, Рябцев считает, что запас прочности у розницы все же есть.

"Парадокс в том, что весь июль Минэкономики считало индикативные цены выше, чем были бы реальные ценники - без госрегулирования. Причем, запас хороший - порядка 75 копеек на литре. Поэтому сети смогли неплохо заработать", — говорит эксперт. По его словам ценники оказались завышенными из-за особенностей формулы индикатива - в ней учитываются мировые базисы, а у нас все решают ценники в Беларуси и Одесском порту.

Впрочем, ситуация с поставками бензина, дизеля и автогаза, хоть и должна выровняться в августе, все же остается напряженной. И по этому поводу Минэкономики уже собирал нефтетрейдеров на совещание, - рассказал нам глава А-95 Сергей Куюн.

"Кардинально важных для рынка решений пока не было. Скорее, в Минэккономики хотят понять перспективу", - говорит Куюн. Леушкин же сомневается, что власти смогут отрегулировать ситуацию. "У них нет никаких рычагов влияния, нет главного - резерва топлива, о необходимости создания которого много говорят", - подытожил эксперт.