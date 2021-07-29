На борту балкера (судна для перевозки грузов насыпью) Lem Geranium, которое ходит под флагом Кипра, 27 июля скончался член экипажа с украинским гражданством. Смерть моряка из Одессы произошла, когда судно находилось в территориальных водах Пакистана.

Об этом пишет информагентство "УНИАН" со ссылкой на морского юриста Николая Гольбина.

По словам правоведа, скончавшийся украинец работал на навалочнике электромехаником.

"Мужчина из Одессы, его возраст - более 50 лет. Вероятно, естественные причины смерти. Учитывая характер работы моряка и температуру воздуха в Пакистане (в этой азиатской стране жаркий тропический климат – Ред.), могу сказать, что не каждое сердце способно выдержать такие стрессы", - сказал юрист.

По информации Гольбина, балкером управляет компания Lemissoler Navigation Co. Ltd из Лимасола (Кипр).

Подобные случаи на море, увы, не редкость. В мае "Страна" сообщала, что у берегов Панамы на борту судна Century умер 38-летний капитан - тоже одессит. Смерть наступила в результате несчастного сулчая.

А три года назад на судне Atlantic Harmony внезапно скончались два украинских моряка.