В водах Пакистана на судне под флагом Кипра скончался украинский моряк
На борту балкера (судна для перевозки грузов насыпью) Lem Geranium, которое ходит под флагом Кипра, 27 июля скончался член экипажа с украинским гражданством. Смерть моряка из Одессы произошла, когда судно находилось в территориальных водах Пакистана.
Об этом пишет информагентство "УНИАН" со ссылкой на морского юриста Николая Гольбина.
По словам правоведа, скончавшийся украинец работал на навалочнике электромехаником.
"Мужчина из Одессы, его возраст - более 50 лет. Вероятно, естественные причины смерти. Учитывая характер работы моряка и температуру воздуха в Пакистане (в этой азиатской стране жаркий тропический климат – Ред.), могу сказать, что не каждое сердце способно выдержать такие стрессы", - сказал юрист.
По информации Гольбина, балкером управляет компания Lemissoler Navigation Co. Ltd из Лимасола (Кипр).
Подобные случаи на море, увы, не редкость. В мае "Страна" сообщала, что у берегов Панамы на борту судна Century умер 38-летний капитан - тоже одессит. Смерть наступила в результате несчастного сулчая.
А три года назад на судне Atlantic Harmony внезапно скончались два украинских моряка.