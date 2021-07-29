С 16 июля, согласно языковому закону, все развлекательные мероприятия без исключения должны проводиться на украинском языке.

Об этом в ответе на запрос журналистов "Украинских новостей" сообщил языковой омбудсмен Тарас Креминь.

"Обращаю внимание на то, что законом не установлен любой другой способ применения государственного языка в сфере культуры... Таким образом, субъекты хозяйствования, которые осуществляют свою деятельность в сфере культуры, обязаны соблюдать требования, установленные законом", - заявил уполномоченный по вопросам защиты государственного языка.

Исходя из законодательства, все развлекательные мероприятия, в том числе юмористические выступления, шоу, концерты, должны проводиться на государственном языке. Это регулируется частью 2 статьи 23 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". При этом применение других языков во время подобных мероприятий допускается в случае, если это оправдано художественным замыслом, а также в случаях, определенных законом о коренных народах. Помимо этого, согласно закону, во время культурных, развлекательных мероприятий разрешается исполнение и воспроизведение песен на иностранном языке.

Напомним, 16 июля в Украине вступили в силу новые нормы языкового закона, которые касаются украинизации сферы культуры, развлечений, туризма, книгоиздания, работы книжных магазинов, кинопроизводства, демонстрации фильмов в кинотеатрах и на телевидении.

При этом ряд украинских телеканалов отказываются соблюдать новые нормы языкового законодательства. В причинах этого подробно разбиралась "Страна".