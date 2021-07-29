Ученые из Японии обнаружили, что штамм коронавируса "лямбда", новый вариант которого недавно нашли в Бразилии, имеет высокую заразность и устойчив к иммунитету.

Об этом свидетельствуют данные исследования, препринт которого обнародован на bioRxiv.

В ходе исследований выяснилось, что данный штамм имеет мутацию, которая дает возможность вирусу уклоняться от противовирусного иммунитета. К тому же выяснилось, что "лямбда" обладает повышенной заразностью.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения дала классификацию "лямбде", согласно которой за штаммом требуется пристально наблюдать. Впервые "лямбду" обнаружили в конце прошлого года в Перу. На данный момент ВОЗ взаимодействует с государствами-членами для получения информации о мутации.

Согласно данный на июль текущего года, данный штамм обнаружили уже более чем в 30 странах мира. Больше всего он распространен в Северной и Южной Америке.

Также сообщалось, что инфекционисты из Британии назвали основные симптомы заражения "лямбдой". Среди них высокая температура, кашель, потеря обоняния и вкуса. При этом, данных о том, что у зараженных этим штаммом болезнь протекает в более тяжелой форме, на данный момент у экспертов нет.