Гигантский контейнеровоз Ever Given, в конце марта почти на неделю заблокировавший в Египте Суэцкий канал, наконец-то прибыл в пункт назначения - порт Роттердама. Туда он отправился из Китая, но на месяцы застрял в Египте из-за инцидента с каналом.

О прибытии судна сообщает 29 июля Нидерландская телерадиовещательная корпорация (HTK).

400-метровый контейнеровоз пришел в Роттердам с опозданием почти в четыре месяца. Причиной задержки стали продолжительные и запутанные юридические разбирательства, из-за которых судно лишь в июле смогло покинуть территориальные воды Египта.

Согласно информации портовых служб Роттердама, на борту корабля-гиганта находятся около 14 тысяч контейнеров с товарами. Некоторые из них предназначены для рынка Нидерландов.

Напомним, 23 марта Ever Given, шедший под флагом Панамы, сел на мель и полностью заблокировал движение по Суэцкому каналу. В итоге там образовалась пробка из сотен судов. Снять корабль с мели удалось только 29 марта.

В конце апреля СМИ сообщали, что Ever Given находится в Большом Горьком озере, соединяющем северную и южную части канала, а его администрация требует от владельцев судна уплатить почти миллиард долларов штрафа из-за блокировки артерии.

В итоге суд в Египте решил конфисковать контейнеровоз до выплаты его владельцем компенсации, но судну дали завершить рейс. 7 июля оно покинуло Суэцкий канал.