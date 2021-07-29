В четверг, 29 июля, Кабинет министров получил представление о назначении троих заместителей главы министерства внутренних дел Украины Дениса Монастырского. Речь идет о Богдане Драпьятом, Игоре Бондаренко и Мэри Акопян.

Об этом сообщает издание "Зеркало недели".

При этом на данный момент в реестре Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) нет деклараций новых заместителей. Это может быть связано с тем, что они до сих пор занимают другие должности на госслужбе.

Богдан Драпьятый является главой секретариата парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Он работал вместе с Монастырским, когда новоназначенный министр возглавлял комитет, будучи народным депутатом. При этом главой секретариата Драпьятый стал еще во время того, как главой комитета был Андрея Кожемякин. В аппарат парламента он попал помощником к Виктору Шемчуку, который в 2007 году был постоянным представителем президента в АР Крым. Примечательно, что помощником Шемчука во время его работы постоянным представителем был отец действующего главы секретариата профильного комитета Рады Евгений Драпьятый.

Что касается Игоря Бондаренко, то он на данный момент занимает пост директора Департамента информатизации министерства внутренних дел. Он может получить должность заместителя главы МВД по вопросам цифровизации.

Тем временем Мэри Акопян сейчас возглавляет Департамент международного сотрудничества и евроинтеграции МВД. Предположительно, она станет замминистра по вопросам европейской интеграции.

Что касается действующего замминистра внутренних дел Антона Геращенко, который занимал эту должность во времена уже экс-главы МВД Арсена Авакова, то Монастырский предложил ему остаться на своем посту. По данным журналистов, глава министерства уже предложил президенту Владимиру Зеленскому оставить Геращенко на своей должности и "очень просил согласовать кандидатуру". Однако, как указывает издание, эта идея якобы "не вызвала у президента восторга", поэтому Геращенко может остаться в министерстве в качестве советника, если он сам этого пожелает.

Напомним, 21 июля Кабинет министров во время заседания уволил с Сергея Ярового с должности первого заместителя министра внутренних дел. Он был замом экс-главы МВД Арсена Авакова более 7 лет.

Также мы писали, что Монастырский может разделить министерство на несколько отдельных ведомств.