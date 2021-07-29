Коллаборация одного из экспериментов Большого адронного коллайдера, LHCb (CERN, ЦЕРН, Европейская организация по ядерным исследованиям), членами которой являются и российские физики, открыла новую частицу - экзотический тетракварк.

Об этом сообщает пресс-служба новосибирского Института ядерной физики и ЦЕРН.

"Частица сильно выделяется среди собратьев и представляет собой новую форму материи. Это единственный известный науке дважды очарованный тетракварк, то есть, содержащий сразу два очарованных кварка, но не имеющий в своем составе очарованных антикварков", - сказано в сообщении.

Обнаруженная частица имеет положительный заряд +1, а ее масса составляет примерно 3,875 ГэВ. При этом, она живет в сотни раз дольше, чем частицы с подобной ей массой.

Тетракварк – это экзотическая элементарная частица, адрон, который состоит из двух кварков и двух антикварков. Экзотическими их называют, потому что изначально считалось, что адроны могут состоять или из пары кварк-антикварк (такой адрон называется мезоном), или из трех кварков (в этом случае адрон называется барионом; барионами являются, например, протон или нейтрон).

Напомним, в 2019 году ученые нашли на Большом адронном коллайдере новые состояния прелестного бариона, которые с большой вероятностью являются новыми частицами.

Также сообщалось, что на Большом адронном коллайдере открыли три новые элементарные частицы.