К вечеру 29 июля поступила уточненная информация о количестве жертв взрыва на химическом предприятии Currenta в немецком городе Леверкузен. Если еще утром погибшими числились два человека, то сейчас установлено, что взрыв 27 июля унес жизни пятерых человек.

Об этом сообщил телеканал Welt со ссылкой на прокуратуру Кельна, к административному округу которого относится Леверкузен.

Пропавшими без вести на данный момент числятся два человека. По предположению главы компании Франка Хильдмара, найти их живыми вряд ли удастся. Об этом говорят и работники предприятия.

Как передает телеканал, для поиска и облегчения идентификации тел пропавших могут использовать ДНК их родственников.

Взрыв произошел во вторник утром в той части химического парка Currenta, где сжигают отходы. Прокуратура все еще не определила причин чрезвычайного происшествия, но не исключает человеческий фактор.

Через несколько часов после взрыва было установлено, что погиб один человек, еще 16 пострадали. Сейчас официальные лица говорят о 31 получившем травмы.

Как писала "Страна", на еще одном химзаводе произошло ЧП, но уже в США: из-за утечки уксусной кислоты там погибли два человека, а 30 были госпитализированы.