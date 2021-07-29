В Закарпатской области началась вакцинация от коронавируса в поселении ромов. Прививки делают члены выездных медицинских бригад.

Об этом в четверг, 29 июля, в своем Facebook сообщил представитель ромской общины Ужгорода, депутат Ужгородского городского совета Мирослав Горват.

"Друзья, начало положено. В ромских поселениях начата системная вакцинация от Covid-19. И это правильно!" - написал депутат.

Также он поблагодарил Закарпатскую областную государственную администрацию и медиков за организацию вакцинального процесса.

Горват обратился к представителям ромской общины, призвав их сообщать, если они нуждаются в вакцинации от коронавируса в своих поселениях - тогда такие выездные центры прививок заработают и у них.

Напомним, по данным ВОЗ новая вспышка коронавируса в Украине может продлиться три месяца - с конца августа и до зимы.

Перед грядущей волной коронавируса Кабинет министров Украины обновил национальный план вакцинации населения от коронавируса таким образом, чтобы до конца года получить более 20 млн доз вакцин, а к октябрю делать по 8,5 млн уколов в месяц.