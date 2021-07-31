В августе в Украине в связи с пандемией меняются правила въезда для иностранцев, вузы опубликуют приказы о зачислении на бюджетные места, цифровые паспорта приравняют к бумажным, а в конце месяца украинцев ждут четыре выходных дня подряд.

Собрали самые главные изменения в августе.

Цена на газ

В августе у разных поставщиков газа свой тариф. Большая часть компаний установили цены не выше 9 грн за кубометр.

Самая низкая цена на газ в Украине составит 7,8 грн за куб - компании "Агросинтез Трейдинг". Дороже всего газ по 13,50 грн за кубометр - Черновецкая, Житомирская и Херсонская областные энергопоставляющие компании.

У "Нафтогаза" - 7,96 грн за куб.

Годовой тариф в августе 2021. Данные с сайта gazpravda.com.ua

Цена на электроэнергию

Фиксированный тариф на электроэнергию в августе останется без изменений. Его продлили еще на месяц. Таким образом один кВт/ч обойдется в 1,68 грн.

Новые правила въезда

Из-за распространения карантина с 5 августа в Украине будут действовать новые правила въезда украинцев из-за границы.

Свободным он останется для всех вакцинированных - хотя бы одной дозой любой из одобренных в стране вакцин.

Остальные должны будут в течение трех дней сдать ПЦР-тест или же сидеть две недели на самоизоляции (ее можно прервать негативным тестом).

Более жесткие правила будут действовать для украинцев, прибывающих из России и Индии. Им нужно будет провести на самоизоляции две недели без возможности ее прервать.

С неподконтрольных территорий напрямую можно будет въезжать почти без ограничений (при въезде сделают лишь антиген-тест). Детальнее - в материале "Страны" Дадут по 14 суток изоляции.

Вступительная кампания

Все, кто поступил на бюджет в этом году, до 18:00 2 августа должны будут подать оригиналы документов, чтобы попасть в приказ к зачислению.

Непосредственно зачисление на бюджет будет проходить 9 августа. До 19 августа возможен будет перевод на вакантные места госзаказа.

У контрактников зачисление в вузы будет проходить до 30 ноября.

Электронные паспорта приравняют к бумажным

23 августа вступит в силу закон, приравнивающий цифровые паспорта к бумажным.

Их можно будет использовать на территории Украины для подтверждения личности и гражданства. Например, в банках, больницах, на почте, в полиции.

При этом для пересечения границы, въезда и выезда на временно неподконтрольную территорию нужно будет показывать бумажный паспорт или ID-карту.

Итоги Олимпиады

В августе станут известны итоги Олимпийских игр-2020 в Токио. Последний день Олимпиады - 8 августа. На момент написания материала у олимпийской сборной нашей страны не было ни одного золота, чего прежде не было ни на одних олимпийских играх.

Каким будет курс доллара

Август может оказаться не ровным месяцем для валютного рынка. Если в первой половине допускают удешевление доллара, то во второй его курс может взлететь по мере активизации подготовки к отопительному сезону. Курс может вернуться к 27,0 грн/$, а потом взять отметку 27,50 грн/$.

Детальнее об этом - в материале "Страны" "Что будет с курсом в августе".

Выходные и праздники в августе

В августе украинцев ждет долгий уик-энд четыре дня подряд в честь Дня флага и дня Независимости. Отдыхать будем с 21 по 24 августа включительно.

Выходные в августе

Всего в последнем месяце лета будет 21 рабочий и 10 выходных дней.

Погода на август

В августе ресурс Sinoptik.ua обещает дожди в начале месяца, также грозы возможны в конце месяца, но преимущественно месяц будет сухим.

В первой половине августа дневная температура будет на уровне +26...+31. Во второй половине месяца будет прохладнее +23...+25 днем.