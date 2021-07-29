В Израиле женщина родила малышку, в животе у которой врачи обнаружили эмбрион. Такие случае происходят крайне редко - примерно один раз на полмиллиона новорожденных.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Еще до рождения девочки, во время УЗИ ее мамы на поздних сроках беременности врачи обнаружили, что у нее увеличен живот. После рождения малышки медицинские работники ее осмотрели и выявили, что в животе у девочки что-то находится.

Ряд обследований, в том числе и УЗИ, показали, что внутри у нее эмбрион. После этого медицинская бригада провела операцию и удалила его из живота младенца, в итоге были удалены два похожих "мешочка". В больнице сообщили, что останки были частично развившимся эмбрионом. Есть ряд теорий относительно того, почему происходят подобные случаи, согласно одной из них беременность начинается как двойня, но затем один из эмбрионов поглощается другим.

Операция прошла успешна, врачи ожидают, что девочка полностью выздоровеет. Сейчас ее вместе с мамой, у которой есть еще трое детей, отпустили домой.

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