С выходных у всех прибывающих в Германию будут требовать доказать, что они не заражены коронавирусом. Подтвердить свое состояние здоровья можно будет тремя путями: справкой о наличии иммунитета к COVID-19 либо вследствие вакцинации, либо после перенесенной инфекции или же отрицательный результат теста на коронавирус.

Об этом со ссылкой на источники в правительстве ФРГ передает агентство Reuters.

Вводимая мера, как пишет агентство, отражает растущую обеспокоенность региональных и национальных властей Германии по поводу того, что увеличение числа возвращающихся из разных стран немецких отпускников и иностранных туристов может начать подпитывать четвертую волну пандемии.

Германия будет требовать отрицательный тест на вирус или подтверждение наличия иммунитета от тех, кто прибывает из так называемых зон риска, зон с высокой заболеваемостью и зон вариантов вируса, к которым в Европе сейчас относятся Великобритания, Испания и Нидерланды.

Новые правила введут в аэропортах и ​​на приграничных пунктах пропусках дорог.

По данным ведомств, мониторящих заболеваемость в ФРГ, 29 июля в стране было зарегистрировано 3 142 новых случая инфицирования. Для сравнения, в Великобритании в среднем ежедневно выявляют почти 30 000 новых случаев.

После довольно медленной раскачки Германия быстро внедрила повсеместную вакцинацию. к концу июля 61,3% населения получили хотя бы одну прививку, что резко снизило тяжесть заболевания и летальность.

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