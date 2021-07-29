Глава Украины Владимир Зеленский своим указом лишил госстипендии троих украинских спортсменов-медалистов предыдущих Олимпиад, так как они были уличены в применении допинга.

Соответствующий документ президент подписал в четверг.

По указу Зеленского приказано лишить:

Давыдову Наталью Анатольевну государственной стипендии, назначенной указом президента Украины от 3 января 2013 года № 2;

Коробку Ольгу Васильевну государственной стипендии, назначенной указом президента Украины от 3 января 2013 года № 2;

Торохтия Алексея Павловича государственной стипендии, назначенной указом президента Украины от 23 ноября 2015 года № 653.

Наталья Давыдова. Тяжелоатлетка получила "бронзу" в Пекине в 2008 году в весовой категории до 69 кг. В 2016 году в результате повторного анализа допинг-проб взятых на Олимпийских играх в Пекине, пробы Давыдовой оказались положительными. МОК лишил ее бронзовой медали.

Ольга Коробка. Украинская тяжелоатлетка получила "серебро" также в Пекине в 2008 году. В 2012 году ее дисквалифицировали на четыре года из-за допинга. В 2016 году МОК лишил ее серебряной медали за допинг.

Алексей Торохтий. В 2012 году тяжеловес получил "золото" на Играх в Лондоне в весе до 105 кг. В 2019 году лишился медали по решению МОК из-за допинга.

Напомним, сегодня сразу троих украинских спортсменов отстранили от Олимпиады-2020 из-за допинга.

Также мы писали, что двоих российских спортсменов-пловцов отстранили от Олимпиады в Токио из-за допинга.