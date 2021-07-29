В четверг, 29 июля, съезд партии "Голос" подвел итог расколу в партии, который начался после ухода из политики Святослава Вакарчука - и оформился в начале июня.

Из партии исключили семерых депутатов с формулировкой, что "кто-то не получил ту должность которую хотел". При этом часть исключенных заявили, что вышли "из-за узурпации власти", а депутат Стефанишина почему-то написала заявления на туалетной бумаге.

Этот политический жест уже активно обсуждают в соцсетях.

Разбирались, что произошло на съезде, а также, что об этом пишут политики и журналисты.

Раскол в "Голосе"

Публичный раскол в партии "Голос", политсилы, ориентированной на западные и грантовые структуры, тянется уже несколько месяцев. После ухода Вакарчука в ней началась борьба за власть. Экс-кандидат в мэры Киева от партии и шоумен Сергей Притула решил бросить вызов руководителям партии - главе "Голоса" Кире Рудык и председателю фракции Ярославу Железняку.

Притулу поддержала часть депутатов "Голоса" (обвинившие Рудык в "узурпации власти"), но этого оказалось недостаточно - и Рудык, и Железняк удержались на своих постах, а сам шоумен из партии вышел.

Правда, и ситуация для Рудык и Железняка была непростая, так как против них выступила половина фракции (10 человек из 20). И фактически она прекратила существовать как единое целое.

Возникла патовая ситуация - ни "бунтовщики" не могут поменять руководство фракции, ни руководство фракции не может прогнать бунтовщиков.

Что было на съезде

На этом фоне Рудык и Железняк решили провести съезд, чтоб хотя бы зафиксировать свой контроль над партией.

Он и состоялся сегодня.

На официальном сайте "Голоса" обозначили три темы, которые поднимались на съезде:

- обновление состава политсовета - туда добавили председателя Ровенской областной территориальной организации партии Романа Денисюка и главу Харьковского филиала Алексея Бабешко;

- изменение в уставе

- выражение поддержки главе партии Кире Рудик - ей выразили поддержку 86% присутствовавших делегатов (на съезде партии присутствовало 22 делегата из всех регионов Украины).

Кроме нее выразили доверие и подтвердили полномочия членов политсовета партии - Инны Совсун, Ярослава Железняка, Андрея Осадчука и Григория Маленко.

Также, как стало известно, из "Голоса" исключили семерых нардепов из "внутренней оппозиции". Это:

Александра Устинова, Ольга Стефанишина, Ярослав Юрчишин, Роман Лозинский, Владимир Цабель, Юлия Клименко, Соломия Бобровская.

То есть это вообще почти половина списочного состава фракции.

"Мы считаем этих людей эффективными представителями украинской политики, но строить совместную политическую силу нет возможности", - заявила Кира Рудик на пресс-конференции после съезда.

"Идеологически мы не разошлись, просто, кто-то не получил ту должность которую хотел",- заявил глава фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Собственно, в предчувствии скорого исключения, депутаты от "Голоса" решили сами написать заявления на выход из партии, подпортив таким образом "праздник" для Рудык, которая хотела на съезде продемонстрировать усиление своего контроля над партией.

Так, Александра Устинова написала, что 75% партийцев не были представлены на съезде и что фактически это политсила одного человека - Киры Рудик.

"К сожалению, руководство в лице Киры Рудик и контролируемый ею политический совет "Голоса" искусственно создали условия, при которых 75% партийцев и местных депутатов не будут представлены на съезде... "Голоса" больше не существует как партии, за которой стояли мощные команды и ячейки. Теперь это партия имени одного человека - Киры Рудик, которая (партия) существует исключительно на бумаге...", - написала Устинова.

Аналогичные заявления опубликовали Ярослав Юрчишин и Ольга Стефанишина, причем последняя написала заявление на туалетной бумаге.

Заявление Юрчишина

Заявление Стефанишиной

Стефанишина в заявлении просто попросила ее исключить, Юрчишин и Устинова указали, что "в связи с узурпацией власти и системный игнорированием позиции членов партии главой партии "Голос" Кирой Рудик".

Сам факт, что представитель политсилы, которая позиционирует себя либеральной и проевропейской, опускает политические конфликты до уровня "туалета" - много говорит о том, насколько на самом деле прогрессивен сам "Голос".

Сложат ли семь депутатов мандаты?

Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что перед принятием присяги народного депутата Украины, все члены фракции написали расписку - что в случае выхода из партии, они также прекращают свои депутатские полномочия.

Но сейчас в этот сценарий он не верит.

"Не думаю, что эти люди выполнят взятые на себя обязательства и прекратят свои депутатские полномочия. На законодательном уровне исключённые из партии депутаты продолжают состоять во фракции "Голос", исключать из фракции принудительно мы пока не будем»", - заявил Железняк.

Тут стоит добавить, что даже если Рудык и Железняк и захотели бы исключить бунтовщиков из фракции этого бы не получилось - их там ровно половина. А потому ни их исключить нельзя, ни они не могут снять Железняка.

В общем, "Голос" по-прежнему находится в политическом тупике и перспективы этой политсилы околонулевые. По последним данным группы "Рейтинг", если бы сейчас прошли выборы в Раду, за "Голос" бы проголосовали около 2% избирателей.

Телеграм-канал "Политика Страны" резюмирует, что власть в партии после выхода Вакарчука сегодня окончательно перешла под контроль людей, которые связаны с партнером Сороса в Украине, бизнесменом Томашем Фиалой.

"Партия переходит под контроль людей Томаша Фиалы.

"Оппозиционеры" же рассосутся по другим политпроектам. Например, уйдут к Сергею Притуле, если он все ж таки когда-нибудь создаст свою партию", - пишет канал.

"Использовав партию, воспользовались туалетной бумагой". Что пишут в соцсетях

Ситуацию с "Голосом", а особенно заявлением Стефанишиной на туалетной бумаге активно обсуждают в соцсетях.

Ведущая блога "Ясно-Понятно", спецкор "Страны" Олеся Медведева написала, что депутаты только и делают, что переводят туалетную бумагу за наши налоги.

"Новый вид документооборота от депутатов "Голоса". Ну ок.

Предлагаю всем депутатам фракции лоббистов западных структур не только выйти из партии, но и из фракции, сдав депутатские мандаты. Их отношение к своим избирателям и другим гражданам Украины уже понятно. Для людей от них толку 0. Только и делают, что переводят туалетную бумагу за наши с вами налоги.

Для заявления специально использована бумага качества ниже, мягкой они не достойны" - написала Олеся Медведева.

Депутат "Слуги народа" Максим Бужанский написал, что заявление на туалетной бумаге свидетельствует о неуважении к избирателям.

"Коллеги из Голоса, не издеваетесь над Стефанишиной, не вынуждайте её писать заявление о выходе из партии на туалетной бумаге. Выпустите её, пожалуйста, из туалета, выдайте ей наждачную бумагу, пусть пишет на ней.

А вообще, напомню, что Стефанишина- первый подписант законопроекта о легализации каннабиса, по вот этой вот туалетной бумаге видно, как она уважает собственных избирателей, можете представить, как она относится ко всем остальным.

Наркосреда для сбыта наркотиков, не более" - написал депутат.

Депутат Антон Поляков, исключенный ранее из фракции "Слуга народа", написал, что эта ситуация напомнила о том, что "Голос" - это просто ширма и, что нельзя больше голосовать за Вакарчука под каким брендом он бы ни шел в парламент.

"Эти мелочные дрязги в маленьких партиях меня всегда удивляли. Если ты пишешь заявление о выходе из партии на туалетной бумаге, то унижаешь не партию или оппонента, а только самого себя. Соросу смешно не будет, можно не стараться.

Но "Голос" - это отличное напоминание для "креативного класса", что нельзя больше голосовать за Вакарчука под каким бы брендом он шел в парламент.

Это просто ширма для каких-то мутных персонажей, которые перессорятся между собой через полгода" - написал депутат в своем Telegram-канале.

"Заявление на туалетной бумаге - это не об отношении к партии Голос, это об отношении к людям и к миру вокруг определенной категории людей в политике.

Когда ты, использовав партию, людей, символы, которым когда-то клялся в верности, воспользовался туалетной бумагой. Очень символично. Лучше не придумаешь" - написал "слуга народа" и глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев.

"Партия "Голос" еще раз напомнила, почему здесь никто не любит "грантоедов". Потому что в их случае разница между ожиданиями и реальностью всегда бьет рекорды даже не фоне не отличающейся моральными качествами украинской политики. Человек пафосно что-то обещает, а потом на глазах у всех ворует 2 гривны" - написал журналист Вячеслав Чечило.

"А почему депутаты от Голоса просто выходят из партии, но остаются во фракции? Потому что в случае выхода из фракции их можно было бы лишить мандата. И завести на их место в Раду других партийцев.

А депутатский значок он душу все таки греет. К нему быстро привыкаешь и расставаться не хочешь.

Вот и получается лёгкая шизофрения. Из голоса выходят, но остаются в голосе.

Помню, в прошлом созыве Лещенко и Найем тоже все требовали не титровать их депутатами из фракции БПП.

Мы отвечали: вот выйдете из фракции, тогда и поговорим.

Они вышли. В мае 2019. Когда уже было понятно, что впереди досрочные.

Так и тут. Не удивлюсь, если бунтовщики гневно выйдут из фракции. Примерно за месяц до выборов" - написал телеведущий Владимир Полуев.