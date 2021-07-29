В Северодонецке правоохранители изъяли из-под автомобиля сотрудника Службы безопасности Украины предмет, похожий на взрывчатку. В СБУ "Стране" подтвердили, что информация о минировании авто сотрудника спецслужбы соответствует действительности.

По данным полиции Луганской области, в четверг, 29 июля, в 14:22 правоохранителям поступило сообщение от дежурного 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях о том, что под одним из служебных автомобилей был обнаружен неизвестный предмет, который может быть взрывным устройством.

На место происшествия выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи, сотрудники других служб полиции, патрульные полицейские и руководство ГУНП и отдела полиции. Из административного здания управления СБУ провели эвакуацию, также правоохранители оцепили территорию вокруг места происшествия.

На данный момент установлено, что во время заезда служебного автомобиля на территорию управления СБУ в ходе обязательной проверки транспорта сотрудник охраны обнаружил подозрительный предмет, прикрепленный ко дну автомобиля, из которого торчали несколько разноцветных проводов.

"Сейчас взрывотехниками отрабатывается место происшествия, из-под машины изъята сумка с неизвестным устройством. Сотрудниками полиции проводятся все неотложные меры. Угрозы гражданам нет", - сообщили в полиции.

Тем временем в пресс-службе СБУ "Стране" подтвердили информацию о минировании служебной машины сотрудника ведомства.

"Информация о минировании автомобиля сотрудника СБУ в Луганской области соответствует действительности. Сейчас продолжаются оперативно-следственные действия. Дополнительную информацию сообщим позже", - сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Напомним, недавно в Киеве неизвестный распространил ложное сообщение о минировании Киевского горсовета. Злоумышленник требовал заплатить ему полбиткоина.

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