Французский модный бренд одежды Vetements для создания образов лукбука VTMNTS 2022 вдохновился нарядами бездомного мужчины из Львова, а в некоторых случаях и практически полностью их скопировал.

Об этом сообщается на странице SlaviksFashion в Facebook.

SlaviksFashion (мода Славика) - это проект фотографа из Украины Юрия Дячишина, который на протяжении 2011-2013 годов делал портреты львовского бездомного мужчины Славика. Славик - мужчина старше 50 лет, который практически никогда не одевается в одну и ту же одежду, что совсем необычно для человека, у которого нет дома. Во время случайных встреч в течении указанных лет Юрий сделал более 100 портретов Славика. В 2013 году бездомный исчез с улиц Львова и с тех пор о его судьбе ничего неизвестно.

Проект SlaviksFashion стал известен не только в Украине, но за рубежом - о нем писали ряд иностранных СМИ, в том числе и американский журнал "Feature Shoot". При этом бренд одежды Vetements даже связывался с Дячишиным, с целью привезти Славика на показ коллекции одежды в Париж. В тот раз модельеры тоже вдохновились образами Славика для создания одежды. Представители бренда очень удивились, узнав, что Славик - настоящий бездомный, а не модель.

"Как я писал ранее, "Slavik's Fashion" вдохновил многих модельеров (но не все в этом признаются). Особенно "вдохновляется" им бренд Vetements, и если в первый раз они по крайней мере вспомнили об этом в комментарии Vogue Paris, то в новой коллекции, которая вышла под маркой VTMNTS 2022, нет- нет. Что интересно этот раз в некоторых "фрагментах" был просто copy-past", - написал фотограф.





Чтобы не быть голословным, фотограф создал коллажи из лукбука французского бренда и портретов Славика:

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