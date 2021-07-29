Посла Молдовы в России Владимира Головатюка обвинили в сексуальных домогательствах, о которых жертва анонимно рассказала СМИ. После этого посла, который сейчас находится в отпуске и заявляет, что не слышал ни о каком секс-скандале, отозвали в республику для проведения консультаций о дальнейшей работе.

Об секс-скандале написал Deschide.MD со ссылкой на свои источники.

По данным источников издания, инцидент якобы произошел около трех недель назад. Головатюк якобы позвонил женщине, которая работает в диппредставительстве и пригласил в свою резиденцию, мотивировав приглашение тем, что не может определиться с выбором одежды. Резиденция находится на территории посольства.

Когда девушка, имя которой издание не указывает, зашла в помещение, посол встретил ее обнаженным и попытался обнять. Женщине удалось вывернуться и убежать, после чего она сообщила об инциденте российской полиции и коллеге в посольстве. Как сообщает издание, после инцидента Головатюк заявил, что женщина вела себя неподобающе и "спровоцировала его"

Как сообщает Newsmaker со ссылкой на слова главы пресс-службы внешнеполитического ведомства Молдовы Даниэла Водэ, МИД отозвал посла в Кишинев для обсуждения его поведения и дальнейшей работы дипмиссии. До выяснения всех обстоятельств от комментария инцидента в МИД воздержались. При этом сам Головатюк заявил, что не слышал ни о каком скандале, но подтвердил, что его отозвали из отпуска.

Напомним, компания Nike разорвала рекламный контракт с Неймаром, форвардом сборной Бразилии и французского ПСЖ из-за сексуальных домогательств с его стороны.

Также сообщалось, что Кабинет министров Украины утвердил законопроект о борьбе с сексуальными домогательствами в армии.