В Польше хотят смягчить карантин для вакцинированных

Власти Польши намерены освободить от необходимости соблюдать карантинные ограничения тех людей, которые уже прошли вакцинацию от коронавируса. При этом в правительстве настаивают, что эти меры не являются нарушением свободы тех, кто вакцинироваться не хочет.

Об этом сообщает издание Euractiv.

Согласно предложениям властей, люди, которые могут предоставить сертификат о вакцинации или отрицательный результат теста на коронавирус, будут освобождены от соблюдения карантинных ограничений. При этом неизвестно, насколько долго один отрицательный результат теста позволит его обладателю иметь те же права, что и у вакцинированных людей.

Также на данный момент правительство Польши рассматривает просьбу ряда предприятий предоставить право отказывать в обслуживании тем клиентам, которые не могут подтвердить прохождение ими полного курса вакцинации от коронавируса.

В свою очередь вице-премьер Польши Ярослав Говин в своем Twitter написал, что людям, которые вакцинированы, нужно дать гарантию, что на них не будут распространяться какие-либо карантинные ограничения.

"Ограничение невакцинированных не является нарушением их свободы, они являются защитой свободы остального общества. Мы должны любой ценой избегать очередного карантина", - добавил он.

Напомним, ранее польские журналисты сообщали, что в Польше якобы не планируют требовать от посетителей ресторанов, кинотеатров и подобных заведений справку о вакцинации от коронавируса.

"Страна" разбиралась, как по всему миру людей принуждают к вакцинации от коронавируса.