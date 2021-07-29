Во Франции, где всех медицинских работников обязали вакцинироваться от коронавируса, представили новый протокол Сovid-19, который касается учеников школ. В случае выявления случая коронавируса в классе, продолжать очную учебу смогут только привитые дети.

Об этом сообщает Euractiv.

Министр образования Жан-Мишель Бланке рассказал, что со 2 сентября французские дети должны будут вернуться в школу. Однако, если в классе будет обнаружен случай коронавируса, продолжить очную учебу смогут только вакцинированные ученики. Непривитые дети должны будут провести дома семь дней, обучаясь дистанционно.

При этом в младшей школе, ученики которой еще не достигли возраста вакцинации, в случае выявления заражения коронавирусом, весь класс будет проводить дома семь дней. Между тем, согласно данным на 25 июля, только 24% французских детей от 12 до 17 лет были вакцинированы.

Отметим, что вакцинация подростков от 12 до 17 лет от коронавируса во Франции началась 15 июня, для того, чтобы получить прививку, нужно согласие родителей и самого ребенка.

Напомним, с 21 июля во Франции вступила в действие система санитарных пропусков из-за новой волны коронавируса. Это стало причиной протестов в Париже.