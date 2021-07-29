Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак назначен на должность главы президиума Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

Соответствующее решение единогласно приняли участники заседания президиума Конгресса в четверг, 29 июля.

Ермак поблагодарил участников заседания за доверие.

"Надеюсь, что я выполню все задания, которые ставит перед нами президент и мы достигнем вместе всех тех целей, которые были поставлены с начала работы нашего Конгресса", - сказал глава ОП.

Также Ермак добавил, что для более эффективной работы органа президиум Конгресса будет проводить заседания каждый месяц. По его словам, ежемесячно высшие должностные лица страны и члены Конгресса будут рассматривать предложения обеих палат органа и выступать с законодательными инициативами в рамках тех полномочий, которыми обладает Кабинет министров Украины.

Отметим, что Конгресс местных властей является консультативно-совещательным органом, среди задач которого - содействие завершению децентрализации, взаимодействие государственных органов, а также мониторинг общественно-политических и социально-экономических процессов в стране.

Напомним, ранее глава украинского государства Владимир Зеленский заявил о том, что в стране необходимо провести детальный аудит второго этапа децентрализации, чтобы исправить допущенные ошибки реформы.

В марте глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко сообщал, что Зеленский в скором времени намерен внести в Верховную Раду законопроект о децентрализации власти, предусматривающий внедрение системы региональных префектов.