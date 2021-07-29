Министерство здравоохранения Израиля, где планируют испытать вакцину от коронавируса в таблетках, приняло решение ревакцинировать граждан старше шестидесяти лет третьей дозой препарата от коронавируса.

Об этом сообщает Тimes of Israel.

Таким образом, Израиль стал первой западной страной, где пройдет ревакцинация населения. Третью прививку от коронавируса смогут сделать граждане 60+, с момента получения второй прививки у которых прошло 5 месяцев. Третью дозу начнут вводить с воскресенья, 1 августа.

Напомним, компания вакцинации населения от коронавируса в Израиле началась 20 декабря прошлого года. В январе уже было привито почти 2 миллиона израильтян.

Также мы писали, что согласно отчету об эффективности Pfizer за второй квартал 2021 года, третья доза вакцины более чем в десять раз повышает уровень защиты от штамма коронавируса "дельта".

В Украине, в свою очередь, тоже заговорили о ревакцинации населения третьей дозой, речь идет о "бустерной" иммунизации населения третьей дозой Pfizer-BioNTech. По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, Украина рассматривает возможность закупки дополнительных доз вакцины для этой цели в 2022-2023 годах .