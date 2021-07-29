Международный медиапроект "Люди" запустил цикл передач "Люди. История цивилизаций".

В рамках проекта ведущие Юрий Молчанов и Олег Карамазов беседуют с духовенством, мирянами и историками. В третьем выпуске принял участие митрополит Лимассольский Афанасий

Видео опубликовано в Youtube-канале "Первого независимого".

В начале программы ведущий Юрий Молчанов сказал, что Украинская православная церковь переживает волнительный момент истории страны. На это Митрополит ответил, что Церковь должна воспринимать это как радость, ведь то, что церковь продолжает существовать несмотря на тяготы, указывает, что с ней Бог.

"Слава Богу, нам приносит радость то, что Церковь живет во времена гонений. Когда Церковь живет во время гонений, это подтверждение, что Бог с нами, что он помогает нашей Церкви.

Наши молитвы и наша любовь всегда присутствуют в Украинской православной церкви и наша забота о народе - это забота о том, чтобы люди оставались в Украинской православной церкви. Мы верим, что УПЦ находится в лице Митрополита Онуфрия и мы не должны смотреть на скорбь и заботы, мы должны смотреть на свидетельства, которые свидетельствуют о вере в Православную церковь. Это свидетельство помогает помочь все искушения, которые возникают в Церкви. Мы должны верить, что хмурые тучи пройдут и Христос превознесет нашу Церковь и победит все беды, которые есть сейчас в Украине", - сказал он

Он также напомнил, что национализм осужден Церковью.

"Национализм был осужден Православной церковью. Он не характеризуется как правильный. Церковь - выше народов, выше наций. Церковь - это Христос. Христос должен быть в сердце каждого человека. Мы должны чтить историю, но в первую очередь, должны чтить Христа", - говорит митрополит Лимассольский.

Комментируя ситуацию с Томосом, митрополит сказал, что она не приносит радости.

"Это не приносит нам радости. Я с самого начала имел недоброе отношение к этому. Очень жалею о том, что происходит сейчас в Украине. Мы должны понимать, что со временем это пройдет. Но то, что связано с Томосом и автокефалией - не связано с Богом. И в конце-концов это пройдет. Бог все поправит и это вернется на свои места. мы должны понимать, что есть церковные каноны и не могут быть признаны неканоничные епископы каноничными. Мы не видели решений неканоничных митрополитов, но мы точно знаем, что каноничный митрополит - Онуфрий. Того, которого мы признавали раньше, признаем и сейчас.

Я считаю, что произошли неправильные действия со стороны другой церкви. Мы должны верить, что Бог все поправит, что каноны - на первом месте, и однажды все будет хорошо", - говорит он.

Комментируя вопрос воспитания детей в православии, он заявил, что старшее поколение должно давать молодежи пример.



"У молодых другие заботы, мы должны это знать и помнить. Они растут, развиваются, развивают свои отношения с Богом. Мы должны их учить и давать пример, что Христос - смысл всей нашей жизни, и Христос - это все. Чтобы научить детей церковности и вере в Христа, мы должны давать им хороший пример" - говорит митрополит.

На вопрос о том, как научиться любить людей, он ответил, что это и легко и тяжело одновременно, но следует начинать с легкого.

"Это и легко и тяжко. Мы должны начинать с легкого - сочувствовать людям. Но прежде всего мы должны любить бога. Человек - не идол. Бог - это любовь, и через Бога мы можем полюбить человека. Если мы любим Бога, как результат, мы любим и человека. В другом случае любовь закончится любовью ненастоящей, лицемерной, которая не поможет человеку", - сказал он

Он также прокомментировал грядущий визит патриарха Варфоломея в Киев. В частности, высказался насчет опасений ведущего о том, не прозвучит ли во время визита патриарха Варфоломея что-то, что может обидеть церковь.

"Я не знаю, почему патриарх приедет, не знаю его целей, но как пишется в Евангелие, нас не должно волновать ничего, кроме любви и молитв. Мы любим всех наших Патриархов, наших епископов, даже если с ними у нас есть разногласия.

Мы должны быть верны митрополиту Онуфрию. В первую очередь, в нашей жизни должна стоять молитва и любовь", - сказал он.

Напомним, 26 июля на канале "Перший Незалежний" стартует трехдневный марафон, посвященный Крещению Руси.

Как сообщала "Страна, 27 июля Митрополит Онуфрий поздравил украинцев с 1033-летием Крещения Киевской Руси