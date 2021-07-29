Начальник управления внутренней безопасности СБУ, генерал Алексей Наумов, уволен со своего поста, как и писала в пятницу "Страна".

Об этом сообщил "Стране" источник в СБУ. Но уволили его не указом президента (как других руководителей СБУ), а приказом главы СБУ.

По словам источника "Страны", Наумов лишился должности из-за тесных связей с бизнесменом Александром Акстом, который находится под подозрением у правоохранительных органов в связи с контрабандой.

"Около года назад в орбите СБУ появился некий предприниматель Александр Акст, по кличке Саша Немец. Он гражданин Германии и реальный владелец компании "Премиум пакет" - это почтовый оператор, который под прикрытием курьерской доставки занимается контрабандой. Он вошёл в контакт и наладил "крышу" в МВД, СБУ и погранслужбе", – рассказывает источник.

Как утверждает собеседник "Страны", Акст успешно наладил "почтовую" контрабандную схему для избежания налоговых платежей на таможне.

"В чем схема: фура с грузом заезжает сюда и должна оплатить таможенные платежи. Почтовый оператор везёт этот груз и заявляет на таможне, что он – почтовый оператор и у него не груз в транспорте, а тысяча посылок. Каждая из которых стоит до 150€ или до нормы по таможенному кодексу налогообложения по весу и по цене. Таможня им верит, и они без платежей провозят груз", — сказал источник.

Так называемые "посылки" компания Александра Акста оформляла на копии паспортов украинцев. Такие данные, по словам источника, Аксту предоставляли пограничники и мобильные операторы.

"Нужны тысячи фамилий, на которые все эти "посылки" нужно расписать. Если это аэропорт - они берут список прибывающих в страну у пограничников (копии паспортов). Если это любой другой переход границы - они покупают у какого-то мобильного оператора или магазина копии паспортов клиентов. Потом прилагают эти паспорта к грузу. Если бы в Украине была единая база получателей, вы бы сами удивились, что по документам конторы Акста оказывается получали десятки посылок, которые вы не заказывали", — объясняет источник.

Фактически украинцы не получали посылок, однако их списывали как беспошлинные.

"На среднего украинца, который заполнял анкеты в десятках мест, оставляя свои паспортные данные и контактный телефон, записывались каждый месяц посылки. Сами же они провозили контрабанду. Реально же люди не получали никаких посылок, даже не заказывали их. По факту груз списывался на людей, как-будто посылка беспошлинная", — говорит источник.

Таким образом в Украину, например, ввозили люксовую одежду и электронику.

Благодаря подобным механизмам все звенья контрабандой цепи зарабатывали от 3 до 8 миллионов долларов в месяц.

"Самая громкая схема конторы Акста - ввоз хозтоваров и одежды из Турции. В месяц - около 200 машин. Чистая прибыль с каждой машины - по 16 тысяч долларов. Дешевая турецкая одежда идёт, например, на 7-й километр или в Барабашово. Условно, 200 машин по 16 тыс. долларов в месяц - это 3 млн долларов только с одной схемы", - объясняет математику заработка источник "Страны".

"Докладная обо всех этих схемах легла на стол к Зеленскому после чего Наумов и был уволен. Уволен также был и Василий Малюк (начальник департамента "К" СБУ). Он был с Немцем в схеме", — рассказал источник.

Несколько дней назад ГБР проводила обыски у компании "Премиум Пакет".

Ведомство сообщило, что перекрыло один из самых больших в Украине каналов контрабанды. И изъяло около 30 тонн товара.

"Только в июле этот почтовый оператор ввёз в Украину более 150 тонн товара, не заплатив при этом более 30 млн грн налогов и сборов", - отметили в ГБР. Речь, как утверждает источник "Страны", идёт о "Премиум пакете".

А сам Акст, по словам источника "Страны", пережидает бурю в Турции.

Напомним, генерал Наумов стал известен широкой общественности после скандала с подготовкой его убийства, которое якобы заказал экс-первый заместитель главы СБУ Нескоромный.

Наумов считался "правой рукой" Баканова и человеком, который решал вопросы самого разного рода.

В июле Печерский райсуд Киева утвердил соглашение между стороной обвинения и полковником СБУ Юрием Расюком, которого подозревают по делу о подготовке убийства начальника внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. Он пообещал разоблачить Нескоромного.