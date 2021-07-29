В пятницу, 30 июля, в день когда Зеленский поедет в Донецкую область на заседание СНБО, под стенами его офиса в Киеве состоится музыкальный прайд. Мероприятие проводится в поддержку прав ЛГБТ-сообщества и всех других групп, сталкивающихся с дискриминацией.

Об этом со ссылкой на Софию Лапину, руководителя ОО "УкраинаПрайд", которое занимается организацией мероприятия, сообщает "Интерфакс-Украина".

Участники прайда выступят, по ее словам, в поддержку законопроекта №5488, который предусматривает до 8 лет лишения свободы за дискриминацию по признакам сексуальной ориентации, расы, возраста и языка. При этом прайд будет экспериментальным - организаторы говорят, что мероприятие пройдет в формате рейва. В том числе и потому, что в Киеве технокультура и рейв-культура активно развивается. По мнению Лапиной, сфера включает в себя в том числе представителей ЛГБТ-сообщества и людей искусства, а они, в свою очередь, зачастую страдают от несовершенной правозащитной системы.

Мероприятие будет проходить с 14:00 до 22:00. По словам организаторов, они хотят "достаточно громко" поговорить с президентом на тему прав и свобод. Впрочем, во время, на которое заявлена акция, Владимир Зеленский будет находиться на Донбассе с рабочим визитом.

Напомним, в этом году традиционный Марш равенства за права представителей ЛГБТ-сообщества планируют провести 19 сентября.

Также мы писали о том, что законопроект №5488, который поддерживают участники обоих прайдов, Кабмин внес в Раду в конце мая.