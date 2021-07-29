С лидером президентской фракции "Слуги народа" (СН) Давидом Арахамией вышел конфуз. В программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" он пустился в рассуждения на тему атомного оружия для нашей страны.

По мнению Арахамии, если бы Украина не отказалась от ядерной дубинки в 1994 году, ее бы сейчас по-другому воспринимал весь мир: "разговаривали бы по-другому, договаривались бы по-другому, о другом…" "Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как в настоящее время это происходит в других странах", - заявил глава монобольшинства, который к тому же ошибся в имени президента Украины, подписавшего отказ: это был не Леонид Кравчук, а Леонид Кучма.

Слова Арахамии вызвали широкий общественный резонанс.

"Страна" решила спросить депутатов, что они думают по этому поводу.

Александр Корниенко, глава партии "Слуга народа": "Это, знаете, как ментальный эксперимент, упражнения ума или альтернативная история, что могло бы быть, если бы тогда так случилось, то могло бы быть как-то все иначе. Я не думаю, что это какой-то призыв срочно возобновлять ядерную программу и тем более шантажировать ею весь мир. Это больше оценка каких-то решений наших глав.

С другой стороны, нельзя рассматривать такие заявления Давида Георгиевича в отрыве от той ситуацией безопасности, на которой мы находимся сейчас, и с "Северным потоком - 2". Понятно, что Украине не помешают дополнительные гарантии, а особенно механизмы их воплощения, чтобы была какая-то конкретика общих слов поддержки от наших партнеров, которые также очень важны".

Святослав Юраш, народный депутат от "Слуги народа": "Это дискуссия из разряда "Что было бы, если бы…" Очевидно, что многие карты, которые были у нас на руках после развала СССР, по разным причинам и из-за разных чиновников были отданы. И этих карт не было в 2014 году, когда забирали Крым и началось вторжение на Донбасс.

Сейчас мы видим саммиты с Путиным, который, по нашему мнению, вряд ли заслужил такую честь, и потакание "Нордстриму - 2". Мы слышим правильные слова от наших партнеров, но действия не те, что бы хотелось. Я бы не воспринял сказанное (Арахамией - Ред.) как анонс о ядерном оружии. Я такого не услышал и это было бы ошибкой начинать то, что строго регулируется разными договорами с участием Украины".

Алексей Кучеренко, народный депутат от "Батькивщины": "Меня в этой ситуации интересует один момент: мы услышали личную позицию Арахамии или же это позиция правящей партии? Если он так лично считает, что я бы порекомендовал бы ему больше читать, потому что он слабо ориентируется в предмете. Если же он заявил от имени "Слуги народа", тогда вопросы нужно задавать к тем, кто его завел в парламент и, получается, несет за него ответственность. Может, жара объясняет этот словесный поток. Отпуск, люди расслабленные, нужно что-то оригинальное сказать…

Сейчас, чтобы иметь ядерное оружие, нужно быть или богатой страной, или жестким политическим режимом вроде Северной Кореи. А если серьезно, отсутствие системного образования отображается не только на заявлениях, но и на качестве принимаемых решений, в том числе в Раде. Понимаешь, откуда берутся все эти законопроекты власти, при виде которых хватаешься за голову".

Николай Скорик, народный депутат от ОПЗЖ: "Подобные заявления демонстрируют полный тупик власти во внешней политике. Это сгодится разве что для анекдота или новой сценки в популярном сериале вроде той, когда главный герой посылает руководство МВФ. Может, они (власть - Ред.) хотят так повлиять на Вашингтон? Или зондируют почву для чего-то? Но это дико, так в мировой политике не делают. Хорошо, что у нас нет сейчас ядерного оружия. И никто не даст его вернуть (если такие мысли у кого-то появились). У нас нет науки и денег, мы непрогнозируемая, неконтролируемая страна".

Олег Волошин, народный депутат от ОПЗЖ, в комментариях в Фейсбуке: "Про шантаж ядерным оружием из уст главы правящей фракции в стране, неспособной построить собственный корвет или вертолёт - бред сивой кобылы и признак неадекватности. Только ядерного оружия в нашем бардаке ещё не хватало. И про Крым - чепуха. Мы обычным оружием не решились сопротивляться, а здесь бы ядерную ракету запустили по Москве? Просто смешно. Тем более что главный, кто требовал вывода ядерного оружия, были США. Они б Украину давно в бараний рог скрутили.

В любом случае высказывания Арахамии уже разосланы главам комитетов по внешней политике и безопасности многих великих держав - пусть знают уровень дискуссии в наших властных кабинетах. Чего доброго завтра предложат взять в заложники иностранных дипломатов, если Вашингтон будет требовать выполнения Минска. Шантажировать - так по полной".

Алексей Гончаренко, народный депутат от "Евросолидарности": Заявление Арахамии - в стиле последних заявлений нашей власти, которая зачем-то грозит, пугает весь мир. Но в любой другой стране для лидера правящего фракции такие слова стали бы катастрофой. Но у нас уже все ко всему привыкли. Такая бесконечная клоунада, к сожалению, имеет место, хотя это бьет по имиджу страны.

Что касается наличия ядерного оружия, то я бы как гражданин Украины хотел бы его иметь. Я жалею о том, что в середине 1990-х мы отказались от него под совершенно невнятные гарантии. Закончилось это тем, что один из гарантов безопасности Россия на нас напала, отобрала территорию, убила тысячи людей. Если бы у нас было оружие, то, конечно, не для того, чтобы шантажировать, а чтобы защищаться. Я не специалист и не могу сказать, способна ли Украина даже теоретически сегодня создать ядерное оружие. В этом вопросе очень много нюансов, о части которых я могу даже не подозревать…"

Сергей Шахов, народный депутат из депутатской группы "За будущее": "Политик такого уровня, как господин Арахамия, прежде чем сказать подобное, должен много раз подумать. Слово "шантажировать" неприемлемо, если мы демократы, дипломаты, надежные партнеры.

С другой стороны, безусловно, если бы у нас была атомная бомба, с нами бы считались и уважали. Но нельзя делать подобные заявления даже в прямом эфире. Сначала нужно было бы поинтересоваться мнением наших партнеров и посмотреть на их реакцию. Возможно, такая дискуссия повлияла бы на их позицию, и они бы уже не отделались от нас такими санкциями против России, от которых ей ни холодно ни жарко.

Нужно ли сейчас поднимать вопрос возвращения к атомному оружию? Нашей главной защитой должна стать мощная, конкурентная экономика, а нам нечем похвастаться тут".

Ранее мы писали, что в "Слуге народа" назвали "ментальным экспериментом" слова Арахамии об ошибочности отказа от ядерного оружия.

Также сообщалось, что Арахамия ожидает от Зеленского разговора с Байденом на повышенных тонах.