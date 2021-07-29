В сети набирает популярность ролик, в котором сравнили голоса лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента Украины Владимира Зеленского, намекая на диктаторские наклонности последнего.

На записи, которая длится всего полминуты, авторы соединили фрагменты из разных выступлений обоих лидеров. Ким Чен Ын выступает перед северокорейцами с трибуны, а Зеленский вещает в своем видеообращении.

Исходя из ролика, у двух политиков действительно имеется некая схожесть тембров голоса.

Видео заканчивается оглушительными аплодисментами публики северокорейскому диктатору.

Напомним, ранее стиль правления Зеленского неоднократно сравнивали с диктаторским. Так, в феврале текущего года народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко назвал отключение трех телеканалов Зеленским дорогой к установлению режима личной диктатуры.

Также часто называли диктаторским подходом введение санкций через СНБО против украинских граждан.