В интернете сравнили голоса Зеленского и Ким Чен Ына. Скриншот

В сети набирает популярность ролик, в котором сравнили голоса лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента Украины Владимира Зеленского, намекая на диктаторские наклонности последнего. 

На записи, которая длится всего полминуты, авторы соединили фрагменты из разных выступлений обоих лидеров. Ким Чен Ын выступает перед северокорейцами с трибуны, а Зеленский вещает в своем видеообращении. 

Исходя из ролика, у двух политиков действительно имеется некая схожесть тембров голоса. 

Видео заканчивается оглушительными аплодисментами публики северокорейскому диктатору.

@strana.ua.tiktok

А вам кажутся похожими голоса Кима и Зе? ##StranaUA Главные новости читайте на телеграмм-канале «Страны». Подписывайтесь: t.me/stranaua

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Напомним, ранее стиль правления Зеленского неоднократно сравнивали с диктаторским. Так, в феврале текущего года народный депутат из фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко назвал отключение трех телеканалов Зеленским дорогой к установлению режима личной диктатуры.

Также часто называли диктаторским подходом введение санкций через СНБО против украинских граждан.

 

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