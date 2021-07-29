Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в комментарии "Стране" отреагировал на вчерашние резонансные высказывания председателя фракции "СН" Давида Арахамии на телеканале "Украина 24" (где последний назвал фатальной ошибкой отказ Украины от ядерного оружия).

По словам Корниенко, Арахамия ни к чему не призывал, а его высказывания - это скорее оценка некоторых решений глав страны.

"Это, знаете, как ментальный эксперимент, упражнения ума или альтернативная история, что могло бы быть, если бы тогда так случилось, то могло бы быть как-то все иначе. Я не думаю, что это какой-то призыв срочно возобновлять ядерную программу и тем более шантажировать ею весь мир. Это больше оценка каких-то решений наших глав. С другой стороны, нельзя рассматривать такие заявления Давида Георгиевича в отрыве от той ситуацией безопасности, на которой мы находимся сейчас, и с "Северным потоком-2". Понятно, что Украине не помешают дополнительные гарантии, а особенно механизмы их воплощения, чтобы была какая-то конкретика общих слов поддержки от наших партнеров, которые также очень важны", - сказал Корниенко.

Также он отреагировал на высказывания Арахамии о том, что украинский президент Владимир Зеленский будет разговаривать с лидером США Джо Байденом во время запланированной встречи в конце августа на повышенных тонах.

Глава партии считает, что разговор Зеленского и Байдена пройдёт на психологически повышенных тонах.

"Я вчера смотрел весь выпуск и там дальше Давид Георгиевич расшифровывает свою идею, что, возможно, речь не о повышенных тонах в плане разговора, а о том, что нужно откровенно поговорить президентам двух стран-партнеров. Поговорить, о том, что происходит в ситуации по безопасности, что происходит с угрозами со стороны России, не только о тех, которые очевидны, в частности, и нашим партнёрам, но и о скрытых угрозах, как, например, информационная война. Это больше об обеспокоенности Давида Георгиевича всей ситуацией, которая есть. Он действительно много внимания этому уделяет, почти каждый день встречается с сенаторами, и он, как никто другой, видит как нужно доносить информацию американским партнёрам. По поводу повышенных тонов Зеленского с Байденом - это будут повышенные психологические тоны, учитывая нашу обеспокоенность тем, что происходит и желанием донести партнёрам всю полноту этих угроз для Украины и для мира", - заявил Александр Корниенко.

Ранее мы рассказывали, как Арахамия и Корниенко снялись в хвалебном видео о Коммунистической партии Китая.

Также "Страна" приводила слова Корниенко о том, нардепы из "Слуг народа" не попадут в реестр олигархов.