Международный медиапроект "Люди" запустил цикл передач "История цивилизаций. Люди". В рамках проекта ведущие Юрий Молчанов и Олег Карамазов беседуют с духовенством и мирянами.

Во втором выпуске принял участие протоиерей, известный богослов Андрей Ткачев

Видео опубликовано в Youtube-канале "Першого незалежного".

В начале программы Олег Карамазов предложил гостю ответить на вопрос "Что это за люди - русские и как их определить?"

"Очевидно, это множество племен, огромное количество этносов, сплавленные в золотой слиток - христианский народ, которые оставили для себя старое имя русичей. Это не только судьба русских. Грузины - конгломерат огромного количества племен, объединенных на почве христианской веры. В этом пути родились целые народы и отдельные ветви христианской цвивилизации, мы одни из них.

Где мы сейчас? Везде, где читают на церковно-славянском, говорят по-русски, где молются единому Богу, осеняются крестным знаменем, там Русь.

Там, где русские могилы. Русь, например, на Ольшанском кладбище в Праге, Русь под Парижем в полях. Русь на всех континентах. После революционных событий Русь была разнесена по всему миру. Мы не локализованы в границах одного государства, мы рассеяны по всему миру, это некоторый промысел божий", - говорит протоиерей Андрей Ткачев

Юрий Молчанов предложил прокомментировать ситуацию, когда происходят захваты храмов и после этого новые священники приходят читать проповедь перед паствой зная, что вчера в этом самом месте был совершен погром.

"Национализм - первичен для националистов. Бог для них вторичен. Как писал один из германских теологов Пауль Тилле, "Религия - это психологическое состояние человека, при котором существует высшая степень мотивации, когда выше религии для человека нет ничего". Для националиста наивысшей является идея нации. Нация - выше Бога, и Христос должен им служить, как золотая рыбка. Каждый национист в тайне считает, что главной ценностью вселенной, бытия и его личной жизни, является нация, а все остальное - должно служить этой идее - наука, культура и даже Христос. Христос должен быть украинцем, Адам должен быть украинцем.

На самом деле ради нации они готовы отодвинуть в сторону кого хочешь, в том числе Иисуса, Андрея Первозваного, Князя Владимира и в том числе, свою историю", - сказал священнослужитель.

Напомним, 26 июля на канале "Перший Незалежний" стартует трехдневный марафон, посвященный Крещению Руси.

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