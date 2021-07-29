В четверг, 29 июля, в Турции, которую охватили лесные пожары, огонь перекинулся на жилые районы, сгорели дома. На данный момент известно о троих погибших и десятках людей, которых госпитализировали с ожогами.

Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Пожары бушуют в средиземноморских провинциях Турции, больше всего пострадали два района Анталии. Изначально пожары начались сразу в 4 местах района Манавгат 28 июля, вечером того же дня огонь вспыхнул и в Аксеки. В Манагвате, спустя более 20 часов спасательных работ, пламя удалось взять под контроль. В районе Кепезбелени сгорело 80 процентов домов.

Согласно данным турецких СМИ в Анталии более 60 человек, которые пострадали от задымления и ожогов, были госпитализированы. На данный момент известно о троих погибших, одному из которых было 82 года.

В начале сегодняшнего дня, 29 июля, в Турции пытаются справится примерно с 10 пожарами одновременно. К борьбе с огнем привлекли 1832 человек, три самолета и 29 вертолетов.

Кроме того, сообщается, что в турецком Мармарисе началась эвакуация отдыхающих.

Напомним, в июле на Кипре сильнейший за десятки лет лесной пожар привел к гибели людей.

Также сообщалось, что в Испании окурок стал причиной масштабного лесного пожара, который уничтожил сотни гектаров леса.