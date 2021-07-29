В пятницу, 30 июля, и в ближайшие выходные в Украине, где объявили штормовое предупреждение, из-за холодного атмосферного фронта, практически ожидаются осадки с грозами и шквалами. При этом завтра в некоторых областях ожидается до +34 градусов. Сухо будет только в западных регионах. А уже с августа в Украине ожидается похолодание.

О погоде на ближайшие дни сообщила украинский синоптик Наталья Диденко в своем Фейсбуке.

Сразу же она напомнила, что из-за значительных температурных контрастов, дожди выпадают очень неравномерно - буквально за мгновение небольшой дождь может переходить в сильный ливень со шквалами и градом.

По ее словам, из-за холодного фронта, температура воздуха завтра ожидается от +26 до +30 градусов.

Однако в южных и восточных регионах, а также в Днепропетровской области, удержится жара до +34 градусов.

В Киеве завтра ожидается до +29 градусов, местами столбики термометров покажут +30 градусов. При этом столицу накроет дождь с грозой. Осадки ожидаются уже вечером, 29 июля, и ближайшей ночью 30 июля. В пятницу днем ​​вероятность осадков уменьшится.

Также синоптик рассказала, что до конца недели в Украине сохранится жаркая погода, а ощутимое снижение температуры воздуха придет уже 2 августа в западных областях, а 3 августа - в большинство регионов. При этом в южных и восточных областях еще удержится жара.

Напомним, днем ранее в селе Ровенской области выпал град размером с куриное яйцо. Особенно сильный дождь наблюдался в Варшавском районе.

Между тем, в России и Бразилии посреди лета внезапно начались снегопады.