Вор в законе "Авто Копала", который 11 июля сорвал свою депортацию в Грузию и последние две недели провел в терминале аэропорта "Борисполь", покинул Украину.

Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает Dетектив-Info.

Самолет с Автандилом Кобешавидзе на борту вылетел из "Борисполя" еще 23 июля. Это был транзитный рейс в Турцию.

Отметим, что Интерпол разыскивает "Авто Копалу" с 2019 году. В России ему предъявили обвинении в том, что он занимает наивысшее положение в преступной иерархии. Кобешавидзе является уроженцем грузинского Кутаиси, ему 66 лет. В Украине его задержали в марте прошлого года

Напомним, что 10 июля, когда вора в законе пытались депортировать, самолет из Киева в Батуми из-за этого задержали более чем на 15 часов. Более сотни людей тогда оказались запертыми в зале ожидания. Сам "Авто Копала", по информации СМИ, съел свой паспорт. Впрочем, его адвокаты утверждают, что такого не было.

Также мы писали о том, что в начале года вор в законе Миндия Горадзе после 2,5 суток в аэропорту Одессы улетел в Турцию. Ему удалось это сделать на частном самолете.