В течение ближайших двух лет Украина может закупить дополнительные дозы вакцин от коронавируса Pfizer-BioNTech, чтобы провести "бустерную" иммунизацию населения, предполагающую введение третьей дозы препарата для усиленной защиты от новых штаммов.

Об этом в ходе форума "Украина 30. Децентрализация" заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, Украина рассматривает возможность закупки в 2022-2023 годах дополнительных доз вакцины производства Pfizer-BioNTech в случае, если регуляторы, в том числе Всемирная организация здравоохранения, придут к выводу, что третья доза при вакцинации необходима.

Ляшко добавил, что Украина готова к сценарию проведения повторной вакцинации от коронавируса, если это будет рекомендовано ВОЗ. Министр считает, что ревакцинация может быть проведена через год-два и Украина к этому готова.

В начале июля мы сообщали, что Pfizer и BioNTech уже в августе могут приступить к испытаниям обновленной версии своей вакцины против коронавируса, которая будет способна защитить от опасного штамма "дельта".

Что касается третьей прививки, о ее целесообразности разговоры идут давно. Например, в Евросоюзе считают, что сценарий иммунизации населения тремя дозами весьма вероятен.

Тем временем исследования показали, что третья доза вакцины Pfizer-BioNTech увеличивает количество антител против штамма коронавируса "дельта" в 11 раз.