От Латвии на саммит "Крымской платформы" поедет президент страны Эгилс Левитс.

Об этом в интервью рассказал латвийский посол в Украине Юрис Пойканс, передает журналист Валерий Калныш у себя в Telegram-канале.

При этом для Левитса это будет первым официальным визитом на территорию Украины. Ранее он не был в нашей стране ни разу.

Напомним, ранее в МИД рассказали, что свое участие в инаугурационном саммите "Крымской платформы", который состоится 23 августа в Киеве, уже подтвердили 28 стран и международных организаций.

Ранее "Страна" подробно анализировала, для чего на самом деле Киеву нужна "Крымская платформа" и как из-за нее он рискует ухудшить отношения с Европой.

Также мы писали, что Москва намерена воспринимать участие каких-либо стран в саммите "Крымская платформа" как посягательство на территориальную целостность России.

Тем временем в Севастополе в противовес саммиту "Крымская платформа" решили организовать свою научно-практическую конференцию "Крымская реальность России против "крымской мифологии" Украины". Организаторами выступают "Институт стран СНГ" и "Институт стран СНГ в Севастополе".