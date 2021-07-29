Парковки в киевских дворах могут стать платными.

Столичные власти готовят автовладельцев к тому, что возможностей для бесплатного паркинга станет еще меньше, чем сейчас.

Более того, платить придется, даже если ставишь машину под домом - на территории, которую жители многоэтажек традиционно считают "своей" (а многие даже успели установить на въезде шлагбаумы и поделить парковочные места).

Теперь на придомовой территории могут появиться муниципальные парковки, и оставить авто на них сможет каждый желающий. Но - за деньги.

Тариф - стандартный для столичных парковочных площадок - в спальных районах - от 5 гривен в час, в центре — 25-35 гривен (только недавно он резко вырос). То есть, в месяц парковочный бюджет среднестатистического автовладельца может составить от тысячи гривен до 10 тысяч (с учетом скидок и бесплатных часов). Что уже вызвало бурю возмущения среди киевлян.

"Можно еще за вход во дворы или даже в подъезды деньги брать", — возмущаются люди в соцсетях.

При этом, как говорит юрист Александр Ярецкий, город может оборудовать парковки далеко не во всех дворах.

"Если в доме есть ОСМД и на него сделан землеотвод, то власть идет лесом - объединение жильцов само решает как использовать придомовую территорию. Но если земля закреплена за городом, в теории он, как собственник участка, имеет право на оборудование паркинга", - пояснил нам Ярецкий.

Есть еще один нюанс.

"За уборку придомовой территории сейчас платят владельцы квартир. И в свете идеи с оборудованием во дворах парковок возникает вопрос: если парковки будут платными, и доход пойдет в муниципальный бюджет, то и уборку придомовой территории по идее должен оплачивать муниципалитет. Но если за это платят люди, то по меньше мере часть дохода от паркингов должны выделять им, к примеру, на капремонт домов", — отмечает эксперт энергорынка и ЖКХ Олег Попенко.

"Страна" разбиралась, станут ли киевские дворы платными для автовладельцев.

Как киевские дворы будут становится платными

О том, что парковки в киевских дворах могут стать платными, заявил начальник Инспекции по парковке КГГА Дмитрий Рахматулин. В комментариях PavlovskyNews он, в частности, сказал, "Привычка везде парковаться бесплатно осталась, хотя все мы знаем, что ничего бесплатного не существует, и каждый квадратный метр столичной земли стоит бешеных денег. Тем более, что сегодня в большинстве таких дворов (жилых домов - Ред), особенно в центральной части города паркуются не только жители, но и работники соседних офисов".

Поэтому у КГГА есть планы сделать такие паркинги платными. Речь идет о придомовой территории, где земля принадлежит городу. Жильцов таких домов заблаговременно известят о планах по парковкам, и они либо смогут либо оформить землю в собственность (и тогда город уже не сможет ею распоряжаться), либо будут вынуждены согласиться на оборудование платных площадок для авто.

Стоимость таких паркингов пока ориентировочная. Это стандартные для Киева расценки - спальные районы - 5 гривен, приближенный к центру районы - 25 гривен, центр - 35 гривен в час.

Важный нюанс - парковки во дворах планируют сделать платными только днем. Ночью и на выходных они будут бесплатными. Что, якобы, позволит местным жителям парковаться и ничего не платить. Но непонятно, как быть тем, кто работает на удаленке и днем никуда не выезжает. Получается, что за дневную парковку им тоже могут включить счеткик. А по расценкам центральных районов города это порядка 300 гривен за 8 часов.

Но это пока только предварительные идеи. Решение еще должен утвердить Киевсовет.

В "Киевпарктранссервисе" заявили, что никакой информации об оборудовании парковок во дворах они не получали. И, соответственно, никаких платных площадок на придомовых территориях не размечают.

При этом в Киевпарктранссервисе сказали, что обсуждается идея так называемых "резидентских парковок". Суть в следующем — собственники квартир и арендаторы смогут парковаться на придомовой территории либо бесплатно, либо со скидкой. А вот остальным придется платить.

Это подтвердил и советник заместителя главы КГГА и глава столичного Совета по урбанистике Виталий Селик.

"Сейчас город работает над системой резидентской парковки, которая будет учитывать интересы всех жителей Киева. Но нужно понимать, что в Киеве уже превышено количество автомобилей, в сравнении тем, что город может выдержать. Поэтому рассматривается возможность того, что может быть платная парковка и во дворах. Не нужно забывать, что большинство дворов - общая территория всех киевлян и все киевляне платят сообща за асфальтирование этих дворов", - сказал Селик в одном из недавних интервью.

Также он отметил, что в ближайшее время город разработает систему абонементов на парковки, наличие которых у владельцев авто будут контролировать инспектора.

То есть, как видно, столичные власти обсуждают разные модели платных парковок во дворах. Какую в итоге выберут - пока неясно.

Но, как говорит руководитель исследовательских проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев, город фактически уже залез на придомовые территории. "Правда, пока это не непосредственно дворы, а обочины вдоль проезжей части, На карте парковочных площадок четко видно, что на многих улицах в центре (Прорезная, Ивана Франко, Лютеранская и др.) они уже помечены как платные. Но там паркуются и местные жители. И, если раньше были хотя бы отдельные бесплатные "карманы", то сейчас их нет", - говорит Рябцев.

Но в любом случае, даже если паркинги сделают бесплатными для жильцов, но платными для "чужаков", людям придется терпеть неудобства. Ведь по сути их двор станет «проездным» - с обилием заезжих авто, парковщиками и т.д. При этом непонятно, как быть со дворами, где местные жители уже сбросились и закрыли проезд, скажем, установили шлагбаумы. Теперь, получается, их будут сносить.

"Большинство таких шлагбаумов, "замков" на паркоместах установлены незаконно, без документов. То есть, город имеет полное право их убрать", - пояснил нам глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Разборки со шлагбаумами могут оказаться достаточно бурными, так как люди платили за них со своего кармана. Поэтому какой бы формат "дворовых парковок" не выбрали власти, не факт, что его удастся мирно реализовать.

"Соглашайтесь на паркинги или платите налоги на землю"

Впрочем, как говорит юрист Александр Ярецкий, платные парковки власти могут создать далеко не во всех дворах. А только там, где придомовая территория принадлежит городу. Если же в доме есть ОСМД и оно оформило землеотвод, то территорией распоряжаются уже собственники многоквартирного дома.

Это признают и в КГГА. В "Киепарктранссервисе" прямо сказали, что для жильцов будут варианты - или они оформляют участок на себя (и тогда решение по парковке - за ними), или город реализует тот проект, какой посчитает нужным.

Как говорит Александр Скубченко, в новом законе о ЖКХ есть норма, что до 2024 года объединения собственников многоквартирных домов должны оформить на себя придомовую территорию, и таким образом, стать ее полноценными владельцами. Но тут есть важный нюанс - если люди оформят на себя придомовую территорию, то, как собственники, они должны будут платить за нее ежегодный земельный налог. Стоит отметить, что по поводу этого налога в столице уже были скандалы.

Прошлой зимой налоговики насчитали даже не оформившим на себя ОСМД рекордные суммы - 3% от нормативно-денежной оценки, по 150-300 тысяч гривен.

При этом есть решение горсовета о том, что ОСМД и ЖСК, которые оформили землю в собственность, должны платить уже по другим тарифам - 0,01% от нормативно- денежной оценки или до 10 тысяч гривен в год в зависимости от площади придомовой территории. Но до конца тема земельного налога за придомовые участки не урегулирована. Поэтому для жильцов возможны сюрпризы.

То есть, киевлянам придется или спешно переводить на себя землю и платить за нее налоги, или соглашаться на оборудование в своих дворах платных парковок.

"В Киеве 11 340 жилых домов. ОСМД и ЖСК созданы в 1750 домах. 8 тысяч домов обслуживают коммунальные управляющие компании, остальные 1590 — частные управляющие компании. Идея КГГА по платным парковкам коснется, в основном, многоэтажек которые обслуживают коммунальные управляющие компании. В среднем на придомовой территории можно разместить днем не более 20 автомобилей. Если брать время размещения от 9 до 18.00, то выходит неплохой заработок для города — 43 миллиона гривен в день или около миллиарда гривен в месяц", - подсчитал Попенко.

Но и сейчас, даже если землей формально владеет город, жители многоэтажек платят за уборку придомовой территории. Тариф включен в платежку, это примерно 250-300 гривен в месяц.

"Возникает вопрос: если парковки будут платными, и доход пойдет в муниципальный бюджет, то и уборку придомовой территории по идее должен оплачивать муниципалитет. Но если за платят люди, то по меньше мере часть дохода от паркингов должны выделять им, к примеру, на капремонт домов", — отмечает эксперт энергорынка и ЖКХ Олег Попенко. Впрочем, непонятно, согласятся ли власти платить жителям многоэтажек долю с парковок.

Глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец говорит, что, даже если решение по платным парковкам во дворах примут, его можно будет оспорить в суде.

"Власти, прежде чем делать парковочные места платными, должны обеспечить жителей домов определенным количеством бесплатных площадок. Кроме того, остается непонятным - как будет обеспечена охрана авто на таких парковках, уборка, и не повлияет ли это в итоге на тариф по придомовой территории для всех жильцов", - подытожил Кравец.