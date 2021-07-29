В четверг, 29 июля, Печерский райсуд Киева принял решение отстранить от исполнения обязанностей временно исполняющего обязанности руководителя АРМА Виталия Сигидина и его заместителя Владимира Павленко, которых подозревают по делу о хищении 400 тысяч долларов. Также им избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Об этом сообщает Hubs.

Срок установленного судом ночного домашнего ареста подозреваемых истекает 24 сентября текущего года. При этом ходатайство следователя ГБР было удовлетворено лишь частично: он требовал круглосуточного домашнего ареста, а суд постановил, что его время должно быть ограничено с 23:00 до 06:00 следующего дня.

Кроме того, по решению суда, отстранение и ночной домашний арест должны быть применены к еще одному подозреваемому по делу - начальнику управления менеджмента активов АРМА Вахтангу Бочоришвили.

При этом в ходе заседания Сигидин заявил, что считает отстранение счастьем, однако АРМА в результате такого решения суда столкнется с проблемой - поскольку непонятно, кто будет руководить органом.

Позиция Офиса генпрокурора заключается в том, что преступление, связанное с коррупцией, в котором подозревают руководителя АРМА является особо тяжким.

Напомним, в конце июня Рада упросила порядок передачи в управление через АРМА активов в энергетике и оборонке.

Кроме того, мы писали, что по планам парламента, АРМА должно лишиться права продавать конфискованное имущество без суда.