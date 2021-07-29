На телеканале "Первый независимый" стартовал цикл передач "Люди. История цивилизаций". Цикл передач посвящен 1033 Крещению Киевской Руси.

В рамках проекта ведущий Юрий Молчанов и известный рок-музыкант Олег Карамазов беседуют с духовенством, мирянами и людьми, которые знают не понаслышке об истории Киевской Руси. В первом выпуске принял участие представитель самой восточной епархии Украины, луганчанин Александр Авдюгин

Видео опубликовано в Youtube-канале "Першого незалежного".

В начале программы ведущий Юрий Молчанов обратил внимание, что у УПЦ нет "тех территорий" и "этих территорий".

"У нас паства не изменилась, священники не изменились, все как прежде. Это единственный институт в стране, который территориально никак не изменился", - говорит ведущий.

Гость поддержал тезис о единстве, отметив, что в Луганской епархии все годы войны на востоке продолжают служить много священников с Западной Украины.

"Наша епархия не очень большая, в ней где-то 150 священннослужителей. Когда начались события, приведшие к разлому, то из священников, которые взяли бы, и из политических соображений, переехали бы на ту сторону фронта, было трое или четверо. Все остальные, а из них 75-80% - выпускники Одесской и Киевской духовной семинарии и академии, и рожденные на западе Украины, остались здесь, благополучно служат и ведут социальную и мессионерскую работу в парадигме Украинской Православной Церкви. Общаемся с украинскими священнослужителяими, кто остался в канонической церкви, общаемся в соцсетях, переписываемся, помогаем друг другу. Я разъединения среди священнослужителей не вижу. Вопросы политического, внутреннего понимания конфликта - не выносится на Амвон. Это вторично, Христос вне политики. Нет никакого разделения, и дай Бог, чтобы его не было, его и не должно быть", - говорит отец Александр.

Он также добавил, что сейчас людей в Луганске на 30% меньше, чем до войны, но при этом храмы заполнены.

"Единственное, что смущает, о чем болит сердце - неимение житейской определенности. А храмы служат, мы молимся и прихожан не становится меньше. Единственное, конечно, больше людей болеет и больше умирает", - рассказал Авдюгин.

Вспоминая боевые действия, Александр Авдюгин вспомнил, как духовенство в 2014 году помогало освобождать военных из плена.

"Позвонил священник из Шепетовки, сказал, что арестовали украинского солдата. Мы его нашли в Луганске, отец Тихон договорился, его передали на линию разграничения. У парня семья, двое детишек. А дальше пошло обострение, блокады и так далее", - говорит Авдюгин.

По словам священнослужителя, разделение Луганской области линией фронта и сейчас болезненно переносится местным жителями.

"Но в то же время, вы знаете, как мы ругаем наших нынешних руководителей за препятствия, которые чинятся для пересечения на ту сторону. Там ведь много друзей, родных, близких, в конце-концов, там многие родились.

Как тяжело тому же ныне покойному Архиерею Луганскому Митрополиту Митрофану было - часть епархии по эту сторону, часть - по другую. Его приход в 40 километрах, а он едет 400 по кругу, так как по прямой проехать невозможно.

Все это должно было привести к злобе, противостоянию, но не привело. И когда начинаем искать виновных, никто простых людей не обвиняет и обвинять не будет. Обвинения остаются, к сожалению, но стрелы их направлены в высокопоставленные кабинеты", - говорит священнослужитель.

Рассуждая о примирении, Александр Авдюгин вспоминает историю священнослужителя, который отслужил 6 лет капелланом на стороне незаконных вооруженных формирований: "Он рассказывает мне ситуацию на фронте. С той и с этой стороны договариваются, когда не будут стрелять, чтобы пойти рыбу половить"

Также он вспомнил, как в 2014 году когда офицер ВСУ попросил священника договориться с казаками об освобождении солдат.

"Пошел батюшка и договорился. Можно договориться? - Можно. Но не хотят. Я не снимаю вину и с нашей стороны, озлобленность все равно проявляется", - вспоминает отец Александр.

Говоря о нынешней ситуации в Украине, Авдюгин обращает внимание, что в Украине стали привлекать церковь для решения политических проблем.

"У меня есть любимый вислоухий кот, его зовут Томас. Все окружные попы мне говорят - ну хотя-бы у отца Александра Томоса увидим, приходят, гладят.

Капелланов наших убрали из ВСУ, а они были там нужны. А разве новые капелланы, которых призывают (имеются ввиду капелланы ПЦУ - Ред), могут призывать к миру и диалогу?", - задается вопросом Авдюгин.

На вопрос ведущих о том, как стоит бороться с языком ненависти, Авдюгин дал такой совет:

"Ненависть умирает, когда ты становишься не прокурором для других людей, а адвокатом для любого человека, которого встречаешь. Каждый человек - эксклюзив, драгоценность, но ее нужно покаянием и молитвой отшлифовать, чтобы она превратилась в хороший алмаз. Нельзя что-то одного человека повторить в другом.

Как отличаются наши отпечатки пальцев, так и человек разен. И Бог нас любит не "оптом", а "в розницу" - каждого отдельно. Стадами не спасаются, спасаются по одиночке. Когда человек понимает, что каждый встречный - послан Богом, независимо от того, злой это или добрый человек. Если ты будешь смотреть на человека с ожиданием его доброты, то все проблемы закончатся", - говорит он.

Напомним, 26 июля на канале "Перший Незалежний" стартует трехдневный марафон, посвященный Крещению Руси.

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