В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 5822-1, предлагающий автоматически лишать украинского гражданства депутатов, вступивших во фракцию или группу, членом которой является лицо, которое владело кондитерским предприятием на территории России в период 2014-2017 годов.

Автором этой инициативы, которая является альтернативной законопроекту (а точнее его троллингом) об автоматическом лишении гражданства Украины при получении лицом паспорта РФ, стал нардеп из "Слуги народа" Максим Бужанский.

В частности, депутат предлагает дополнить Закон Украины "О гражданстве Украины" новой статьей 191, в которой предусматривается, что вступление народного депутата в депутатскую фракцию (группу) или пребывание народного депутата в составе депутатской фракции (группы), членом которой является лицо, которое в период 2014-2017 прямо или косвенно владело кондитерским(-и) предприятием(ями) на территории Российской Федерации, является основанием для автоматической утраты гражданства Украины.

"Автоматическая утрата гражданства Украины в случаях, определенных настоящей статьей, предусматривает потерю гражданства Украины без издания соответствующего указа Президента Украины. Датой прекращения гражданства Украины в случаях, предусмотренных настоящей статьей, является дата написания заявления о вступлении в депутатскую фракцию (группы), членом которой является лицо, которое в период 2014-2017 годов прямо или косвенно владела кондитерским(и) предприятием(ями) на территории Российской Федерации", - говорится в законопроекте Бужанского.

Таким образом, под действие данной инициативы подпадают депутаты, состоящие или вступившие во фракцию/группу, членом которой является бывший президент Украины, владелец кондитерской корпорации Roshen, народный депутат Петр Порошенко. На данный момент он также является членом фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде.



Известно, что вплоть до января 2017 года, спустя почти три года после начала вооруженного конфликта на Донбассе, на территории российского города Липецк функционировала фабрика Roshen.

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