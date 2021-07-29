В Украине могут отменить обязательное ношение медицинских масок только при условии, что большинство населения будет вакцинировано от коронавируса.

Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в интервью "Украинской правде".

Отвечая на вопрос, собирается ли Минздрав отменять ношение масок для вакцинированных после того, как в Центре контроля и профилактики заболеваний США это сделали, Кузин сказал, что пока такое решение не рассматривается.

Он уточнил, что несмотря на то, что в ЦКЗ действительно давали такую рекомендацию, позже ее изменили и сейчас вернулись к прежним требованиям ношения масок.

По его словам, Минздрав действительно может отменить ношение масок, но только когда большинство украинцев будут вакцинированы.

На уточняющий вопрос, проведут ли осень и зиму украинцы в масках, Кузин ответил утвердительно, добавив, что в эти периоды Украину ждут и другие вирусные инфекции, кроме коронавируса, от которых также смогут защитить маски.

Напомним, ранее мы писали, что Центры по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) призвали вакцинированных от коронавируса возобновить ношение масок, так как они могут распространять инфекцию.

Тем временем в Киеве уже умер первый пациент, который был заражен штаммом "Дельта".