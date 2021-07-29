Бывший президент Украины Виктор Янукович и его сын Александр не являются подозреваемыми по делу Межигорья, а информация НАБУ о том, что их подозревают в завладении резиденции путем злоупотребления положением, является неправдивой.

Об этом заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

По его данным, подтверждается этот факт решениями Печерского райсуда Киева от 8 октября и 7 февраля 2018 года. В этих документах указано, что ни Виктору, ни Александру Януковичу не вручали подозрения по делу. Кроме того, сами подозрения суд посчитал необоснованными. Поэтому, по словам адвоката, заявление НАБУ, в котором Януковичей называют подозреваемыми по делу Межигорья, является примером распространения заведомо лживой информации, которая требует немедленного опровержения.

Представитель экс-президента также указывает на то, что в октябре 2020 и январе 2021 года ВАКС и его Апелляционная плата уже пресекали попытки НАБУ и САП избрать меры пресечения в виде заочного взятия под стражу Януковичам по этому делу.

По мнению Сердюка, заявляя подаче ходатайства об аресте Виктора и Александра Януковичей по делу о "Межигорье", НАБУ и САП пытаются отвлечь общественное внимание от открытого письма Александра Януковича, адресованного генпрокурору Венедиктовой, в котором речь шла о бездействии прокуроров в уголовном деле, возбужденном против него. Ответа на послание, по словам адвоката, до сих пор не было.

Виталий Сердюк также напомнил, что ни Виктор Янукович, ни Александр Янукович не находятся в международном розыске по базе Интерпола и могут свободно путешествовать по миру.

Напомним, "Страна" писала о том, как в январе этого года суд отказал в заочном аресте Виктора Януковича по делу о "Межигорье".

Также мы сообщали, что прокуратура подозревает в незаконном выводе "Межигорья" из госсобственности восемь человек.