Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 30 июля, поедет в Донецкую область в рамках рабочего визита. Отметим, последний раз глава государства был там в начале лета - 9 июня.

О рабочей поездке украинского лидера сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации.

Напомним, тремя днями ранее стало известно, что Совет национальной безопасности и обороны Украины проведет заседание на Донбассе. Сам Зеленский говорил, что на заседании будут обсуждаться тарифы на электричество.

По информации источника СНБО, как сообщает информагентство "Интерфакс-Украина, на заседании обсудят ситуацию в зоне ООС и ряд вопросов, связанных с охраной украинской границы.

Также мы рассказывали, как глава государства, будучи с рабочим визитом в Донецкой области, поговорил с журналистами новостного отдела американской телерадиокомпании CBS. Кроме того, Зеленский побывал на передовой позиции украинских военных в районе проведения операции объединенных сил и поговорил с военнослужащими.

Ранее "Страна" сообщала, как в апреле Зеленский приезжал на Донбасс. Он там встретился с украинскими военнослужащими на передовой, вручил им награды и подарки. После этого президент пообедал вместе с украинскими бойцами в солдатской столовой.