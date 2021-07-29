В Украине Минздрав предложил ввести QR-коды для переболевших ковидом или вакцинированных. Они смогут посещать публичные места.

Аналогичная система этим летом действовала в Москве, с февраля работает в Израиле, а с весны - в ряде стран Евросоюза. Причем в столице России ее довольно спешно отменили. Хотя до улучшения ситуации было далеко.

Вспоминаем, как работает такой пропускной режим и для чего он может вводиться. И поможет ли он не закрывать заведения на локдаун - именно в этом главная цель подобных новаций.

Как работала система QR-кодов в Москве

QR-коды в Москве изначально вводили в качестве эксперимента. С октября 2020-го по ним пускали в рестораны, кафе и ночные клубы. Каждое заведение запрашивало персональный QR-код у правительства, затем его размещали на входе (как показано на фото ниже).

Все посетители в том числе и персонал должен был отсканировать код при входе и таким образом "зачекиниться" в системе. Те, у кого телефоны не поддерживали программу сканирования кода, отправляли смс на короткий номер и получали уведомление о регистрации номера телефона в клубе.

Система сопоставляла наличие по данному номеру телефона данных о том, болеет ли человек коронавирусом. И, если в помещении такой человек есть, остальные присутствующие получали смс с предупреждением.

Но это были сугубо добровольные меры. Исключением стали ночные клубы, которых обязывали внедрять кодовую систему. За отказ грозил штраф в размере полумиллиона рублей (185 тысяч гривен).

Летом в Москве началась вспышка штамма Дельта. И в конце июня доступ в заведения по коду стал обязательным - это стало альтернативой закрытия заведений.

Код могли получить три группы людей: вакцинированные двумя дозами, недавно переболевшие (не более полугода назад) и получившие за последние 72 часа отрицательный ПЦР-тест.

Далее алгоритм работал так.

При входе в заведение нужно показать код в телефоне или в распечатанном виде Сотрудник ресторана после считывания видит первые буквы ФИО, дату рождения и часть цифр паспорта. После этого нужно предъявить паспорт - чтобы данные из кода и паспорта совпали. Без паспорта не впустят С посетителем могут быть несовершеннолетние дети, для них никаких документов не надо.

Впрочем, с 19 июля 2021 года эту обязаловку отменили. Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что это связано с улучшением ситуации по коронавирусу и хорошей динамикой вакцинации.

Судя по статистике, суточная заболеваемость на момент отмены системы QR-кодов составляла 5-6 тысяч случаев за сутки. Сейчас фиксируется 2-3 тысячи. То есть статистика и правда улучшается.

Но, судя по тому, что рассказывала московская пресса, отмена произошла и по другим причинам. Которые могут быть актуальны и для Украины.

Заведения стояли пустыми, поскольку не так много москвичей или приезжих успели вакцинироваться-переболеть, а делать каждые три дня ПЦР-тест накладно. И это для многих было еще хуже, чем закрытие: поскольку приходилось выводить на работу персонал и платить ему, а клиентов стало резко меньше.

К тому же, получить код тем, кто переболел, стало настоящим квестом: приходилось писать обращения по инстанциям и выбивать нужную справку. Естественно, этим мало кто занимался. Но результат остался тем же - пустые рестораны.

Видимо, под давлением бизнеса норму с QR-кодами и отменили.

В Украине с наполняемостью заведений могут быть вопросы, как и в Москве.

Полностью вакцинированных в столице сейчас 245 тысяч человек. К моменту начала новой волны коронавируса (ориентировочно конец августа) это количество может удвоиться. Но для трехмиллионного Киева это все равно мало.

QR-код в Израиле

С февраля 2021 года система "зеленых паспортов" для привившихся от ковида и тех, кто им переболел, действуют в Израиле.

Все, кто получил заветный QR-код, могли посещать бары и бассейны, концерты и синагоги, израильские курорты, музеи, фитнесс-залы, останавливаться в отелях и т.д. даже в период жесткого локдауна, когда все публичные заведения были закрыты.

"Зеленый пропуск" выдается министерством здравоохранения при наличии справки о вакцинации или выздоровлении от ковида.

Документ можно хранить в смартфоне в электронном виде или распечатать. Пропуск содержит только имя и фамилию владельца, номер удостоверения личности, а также срок действия и QR-код.

Другой медицинской информации о владельце нет.

То есть такой пропуск позволял привитым людям снимать действовавшие остальных ограничений. А израильские власти таким образом отчасти справлялись с теми, кто отказывался прививаться. Например, ультраортодоксальными иудеями и арабами, которых было больше всего среди отказников.

Помимо расширения прививочной кампании, коды позволяли со временем снимать ограничения с бизнеса. Так Израиль стал первопроходцем не только в системе внедрения так называемых "зеленых пропусков", но и в вопросах массовой вакцинации.

По последним данным сайта Our World in Data, более 61,76% населения Израиля полностью вакцинированы от COVID-19. И понятно, что при таком высоком уровне, у заведений будет много клиентуры.

В России этот показатель составляет 16,21%, а в Украине только 4,29%. То есть огромная вероятность того, что внедрение QR-кодов у нас будет равносильно локдауну - выгоднее будет закрыться, а не работать (исключение могут составить лишь столицы, да и тем будет очень тяжело).

Зачем систему хотят внедрить в Украине

Правительство Дениса Шмыгаля хочет внедрить систему QR-кодов с ноября прошлого года. Тогда премьер-министр Украины впервые обмолвился о своеобразной "цифровизации эпидемии" и привел в пример Великобританию, которая первой начала внедрять похожую систему.

По задумке властей, без сканирования QR-кода в Украине будет невозможно посетить ни один торговый центр или заведение общественного питания. Пока что сертификаты находятся на этапе тестирования, но уже понятно, что QR-код будет содержать информацию о том, переболел ли человек Сovid-19, какой результат ПЦР-теста получил и прошел ли вакцинацию.

Тема вновь стала актуальной на фоне третьей волны коронавируса, которую ожидают осенью этого года.

По словам главного санитарного врача Украины Игоря Кузина, Минздрав изучает опыт стран, где действует пропуск по цифровому коду, где людям предоставляют доступ к определенным сервисам и пропускают на публичные мероприятия.

Но возможность внедрения такой системы в Украине представляется несколько утопической из-за малого числа вакцинированных. Уже понятно, что QR-коды могут принести значительные убытки бизнесу.

Ведь судя по проценту вакцинированных в нашей стране, попасть в заведение смогут максимум 4,29% потенциальных клиентов. А учитывая, что такие заведения посещают компанией, где кто-то может быть без QR-кода, то не пойдут в заведения и многие вакцинированные.

"Просесть" может и сфера досуга для гостей Киева, Львова, Одесса: ведь если система QR-кода будет внедряться на основе государственных внутренних данных о вакцинации, то добиться права посещать рестораны и кафе иностранцам будет сложно.

Возникает еще один вопрос: как система QR-кода будет поступать с украинцами, которые отказываются делать прививку или имеют к ней медицинские противопоказания. В мире уже есть случаи, когда людей буквально принуждают к прививкам, лишают зарплат и не пускают в кафе. То есть это может вызвать рост тех, кто будет оспаривать наложенные на них ограничения в судебном порядке.

Еще один момент касается непосредственно работников общепита, которым нужно будет практически всем делать прививки от Covid-19, чтобы не лишиться работы.

То есть пока эта затея представляется для Украины бесполезной, потому что вакцинирование пока только ставится на поток.