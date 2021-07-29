Японская компания Kimono Project специально для Олимпийских игр в Токио создала необычные кимоно для каждой страны, представленной на соревнованиях.

Фотографии комплектов для 206 стран и сборной беженцев размещены на сайте организации.

На украинском кимоно изображены два аиста, цветы подсолнечника, в которых спрятан узор пасхальной писанки, а также статуя древнерусского князя Владимира.

Также в дизайне использован рисунок пшеницы, а рукава и воротник украшает узор, который обычно используется в украинских национальных костюмах.

Что касается российского кимоно, то на нем изображены зарисовки из сказки "Конек-горбунок", визуальные вариации на "Лебединое озеро" и музей Эрмитаж, а также космические корабли. Главным посылом наряда стала цитата писателя Федора Достоевского "Красота спасет мир".

В дизайне американского наряда использованы государственные цвета, изображение американского орлана. Также костюм вдохновлен бейсболом, американским футболом, голливудскими фильмами и статуей Свободы. Помимо прочего на костюме изображены президенты США Авраам Линкольн, Джон Кеннеди, а также космические аппараты из программы "Аполлон".

Не менее красивым получилось и китайское кимоно. На угольно-черном фоне Великая китайская стена изображена в виде дракона. Наряд украшен пионами, цветами сливы, бамбуком и облаками. Также в качестве акцента дизайнеры использовали изображения панд.

А производство кимоно Индии происходило в сотрудничестве с учениками 4-го класса одной из школ Токио. Дизайн сосредоточен вокруг изображения индийских окон с традиционными визуальными мотивами этой страны: индийскими слонами, павлинами, Тадж-Махалом и лотосом.

Одним из наиболее минималистичных получилось кимоно для Испании. По словам авторов, цвета испанского флага точно передают окрас солнечных лучей, а угол, при котором они расположены, соответствует географической широте столицы страны - Мадрида.

Напомним, ранее "Страна" приводила общие итоги медального зачета Олимпиады для всех стран. Национальная сборная Украины после завоевания третьей бронзы, занимала 47-е место.

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