Премьер-министр Британии Борис Джонсон вместе с принцем Уэльским Чарльзом пришел на открытие мемориала погибшим правоохранителям, что обернулось для него целым испытанием из-за проблемного зонта.

Инцидент с зонтом чуть было не сорвал все траурное мероприятие, так как неудача главы правительства сильно рассмешила присутствующих гостей.

Во время открытия, которое проходило под открытым небом, начался дождь, поэтому уже изрядно промокший Джонсон попытался открыть свой зонт. Однако непослушный предмет все никак не поддавался политику.

Спустя несколько секунд стараний ему все же удалось открыть зонт, однако на этом история не закончилась, поскольку премьер из вежливости решил предлагать его сидящим рядом людям. Когда никто не согласился, за дело взялся ветер, который вывернул зонт наизнанку, превратив его в подобие антенны.

Джонсону ничего не оставалось, кроме как продолжить борьбу с неукротимым предметом, а в этом время люди, в числе которых был и принц Чарльз, уже просто не могли сдержать свой смех.

В итоге британскому премьеру все же удалось усмирить свой зонт, хотя при этом он уже успел изрядно промокнуть.

Напомним, ранее мы писали, что Джонсон поддержал сборную Англии перед матчем с Украиной на Евро-2020 стоя на флаге.

Также сообщалось, что премьер Великобритании тайно женился на матери своего шестого ребенка Кэрри Саймондс.