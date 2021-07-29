В "управлении Народной милиции "Донецкой народной республики" сообщили о гибели трех человек в результате обстрелов, в которым там обвиняют украинскую сторону.

Как утверждают в "республике", украинские военные обстреляли из минометов село Новая Марьевка, что привело к гибели трех военнослужащих.

В "Народной милиции" рассказали, что обстрел начался днем ранее, 28 июля. Также там заявили, что Вооруженных сил Украины выпустили по поселку 24 мины калибром 120 миллиметров. По информации "ДНР", еще один представитель "Народной милиции" был госпитализирован с множественными осколочными ранениями.

Напомним, пятью днями ранее в "ДНР" заявили, что украинские военные обстреляли из миномета западную часть Донецка. В результате пострадал жилой дом. Также в "республике" заявили, что среди гражданского населения никто не пострадал.

Также мы рассказывали, что в так называемой "народной милиции ДНР" сообщали о гибели своего военного после обстрелов ВСУ населенных пунктов Минеральное и Ленинское в начале июля. По их данным, еще один военнослужащий был ранен, после чего его госпитализировали.