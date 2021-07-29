Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия полагает, что президент Украины Владимир Зеленский будет разговаривать со своим американским коллегой Джо Байденом во время запланированной на 30 августа встречи на повышенных тонах.

Об этом Арахамия заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Он заявил, что во время встреч на высшем уровне есть публичные и непубличные разговоры: и если во время первых стороны изъясняются на дипломатическом языке, во время вторых говорят обо всем "как есть". Поэтому, по утверждению Арахамии, часть разговора за закрытыми дверями будет на повышенных тонах - этого он ожидает от Владимира Зеленского.

По мнению главы преизидентсткой фракции, Соединенные Штаты сейчас недооценивают удар, который они наносят отношениям с Украиной (об этом Арахамия заявил в контексте ситуации вокруг "Северного потока-2" - Ред.).

Отметим, что украинская сторона рассчитывала, что встреча Зеленского с Байденом состоится в середине июля. Однако в итоге в Белом доме анонсировали ее лишь 30 августа. Это вызвало недовольство Банковой.

Кроме того, американские конгрессмены уже просили перенести на сентябрь визит украинского президента в Штаты, поскольку 30 августа они будут на каникулах.